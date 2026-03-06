Lejos de suponer una decepción por el KO copero, el 3-0 al Atlético en el Camp Nou refuerza la confianza en este equipo y su dirección técnica. Es más, el balance de la estructura deportiva desde la llegada de Flick merece un notable más que alto.

El doblete de la temporada pasada, Liga y Copa, más el extra de la Supercopa y la semifinal de la Champions es poco menos que un pleno viniendo el equipo de donde venía. El fichaje de Hansi Flick suposo un acierto que rápidamente tomó forma en los resultados por su gestión de vestuario y capacidad técnica, pero también por la inmediata y excelente sintonía que se produjo entre el nuevo entrenador y Deco.

Los responsables de la estructura ejecutiva y deportiva también forman un equipo campeón

Del mismo modo que en el campo el equilibrio, la fortaleza y el entendimiento del conjunto es más importante que el rendimiento individual, también es clave que los responsables de la estructura ejecutiva funcionen como un equipo.

En este sentido, la experiencia demuestra que no es fácil, aquí también hay egos, personalidades de distinta naturaleza y espacios de poder. Pues bien, el triunvirato Laporta-Deco-Flick ha encajado a la perfección.

El liderazgo del presidente es indiscutible y el acierto de fichar a Deco, una decisión que levantó mucha polvareda en su momento, es igualmente incuestionable. Todos sabemos que Laporta es presidencialista e intervencionista, pero con Deco ha encontrado una conexión compatible. Lo mismo ha ocurrido con Flick, que ve y siente el fútbol como el Director Técnico. Este equipo también es campeón.