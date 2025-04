Del triplete, el respeto y la mística

El Betis supo frenar al Barça en Montjuïc / Javi Ferrándiz / SPO

No será un mal exclusivo de los culés pero, como dice el técnico Hansi Flick, en este caso creo que sí que no es necesario compararse. El sábado, el Real Madrid la pifió contra el Valencia y el barcelonismo ya se veía al acabar la jornada líderes y con 6 puntos de ventaja sobre los merengues, daba igual el Betis, como da igual el Atlético de Madrid, por lo que las conversaciones y los debates iban sobré qué día el Barça saldría campeón. Y, como la liga ya se da(ba) por supuesta, el entretenimiento derivó hacia dilucidar qué desenlance sería más placentero, si ganar el título una jornada antes de recibir al Madrid, y así disfrutar del pasillo que deberían hacer a los campeones, o bien conquistarlo derrotándolos.

La temporada del Barça es más que notable. O, si se evalúa por las expectativas que se tenían, es excelente. El barcelonismo vive en un estado de euforia insana. Se habla abiertamente del triplete, no solo como una ilusión y una liberación derivada de los años de penuria sufridos. Se estima que la temporada no puede acabar de otra forma, como si los partidos que quedan sean un trámite cargante e insustancial.

Es una estupidez y una falta de respeto colosal a los rivales del Barça, desde el Betis al Leganés, del Dortmund al Madrid, pero también de los culés hacia sus futbolistas y técnicos, porque parece que ellos no tengan ningún méritos, que sus triunfos no se deban a ningún esfuerzo, talento o acierto. Deben ser el resultado inexorable de no se sabe cuál designio divino.

A veces he tenido la tentación de considerar que este es un mal básicamente mediático, que somos los periodistas y los medios culés quienes lo alimentamos y lo avivamos, y que el socio y el aficionado barcelonista vive la temporada de forma sensata y que nunca da por hecha ninguna victoria, ni ningún título, y que respeta a los rivales y valora los méritos de sus futbolistas. Pero, entonces vives un partido en la sede de una peña barcelonista cualquiera y la experiencia resulta mística.