El triple beneficio del 'refichaje' de Messi

El Barça va avanzando, sin prisa pero sin pausa, en el regreso de Messi. Ya ha presentado un plan de viabilidad a LaLiga (como confirmó ayer el propio Tebas) y ya ha preparado la oferta para el crack argentino: 25 millones de euros por temporada y un contrato de 1+1. Esta ficha, una cuarta parte de lo que cobraba anteriormente, encajaría en la nueva masa salarial del club blaugrana. El futbolista está dispuesto a hacer un gran esfuerzo económico para poder regresar al Barça, de donde nunca quiso irse. Este ‘refichaje’ aportaría, además, un triple beneficio al club blaugrana: deportivo (talento para el equipo de Xavi), financiero (nuevos patrocinadores vinculados al crack) e institucional (reconciliación con el mejor jugador de la historia). El siguiente paso en la ‘operación retorno’ es que LaLiga acepte este plan de viabilidad.

Tebas se mostró entusiasmado con la idea de que Messi vuelva a jugar el campeonato español (”Ojalá el Barça consiga inscribirlo. Me encantaría”), pero también dejó claro que no se saltará ninguna ley ni permitirá ningún trato de favor al Barça para hacerlo posible, por mucho que la competición saliera beneficiada con el regreso del crack argentino. Así que Laporta tendrá que hacer los deberes y conseguir rebajar la masa salarial como sea (reduciendo fichas o vendiendo futbolistas) para que el sueño de ver a Messi jugar otra vez de blaugrana sea posible. Laporta, por cierto, explicó el ‘caso Negreira’ en la asamblea de LaLiga y los clubs no salieron demasiado contentos: “No nos ha convencido. No ha habido autocrítica”, aseguró Tebas. Hubo mejores maneras pero el mismo mensaje: no se pagó para comprar árbitros pero sí para influir en sus decisiones. La denuncia, pues, por presunta corrupción deportiva sigue adelante. Laporta lo tiene claro: se verán las caras en el juzgado.

PEP, OTRA VEZ CONTRA EL MADRID

El Manchester City es el último escollo del Madrid. El equipo de Pep se enfrentará a los blancos en las semifinales de la Champions y es el único que puede evitar la ‘decimoquinta’. Porque el ganador del duelo italiano entre el Inter y el Milan difícilmente será rival para el conjunto de Ancelotti. El Madrid ha conquistado 5 de las últimas 9 Copas de Europa disputadas (tres de forma consecutiva) y especialmente asombroso fue su rendimiento con remontadas épicas incluídas en la última edición. Mucho y muy bien tendrá que jugar el Manchester de Guardiola para eliminar a este sorprendente Madrid.