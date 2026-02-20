El triángulo Pedri, Raphinha, Lamine Yamal

La realidad es testaruda y se empeña en demostrar algunas carencias del Barcelona tan pronto falla alguna de las piezas claves de su engranaje táctico. Sin ninguna duda, en el equipo de Flick hay un triángulo mágico que hace funcionar casi todo lo demás.

Y digo casi, porque también es evidente que Joan García, Cubarsí y Eric son imprescindibles, pero incluso su rendimiento depende mucho de la presencia de este triángulo sobre cuyos tres lados se asienta el sistema Flick: Pedri, Raphinha y Lamine Yamal.

No es casualidad que en las dos últimas derrotas del equipo no haya estado Pedri y que en Girona, Raphinha acusara la inactividad causada por su lesión. Lamine ha estado muy solo para tirar del equipo, con la dificultad añadida de que sin sus dos compañeros que crean juego y limpian rivales su participación lógicamente se resiente.

El caso es que Flick reinventó la trampa del fuera de juego, pero la realidad es que es necesario que el centro del campo colabore. Y sin Pedri, todo el centro del campo decae, él es el faro que todo lo ilumina, el que se sitúa en la base, junta líneas y dirige por todo el campo, el que no pierde un balón y el que mejor lanza a Lamine hacia el marco contrario.

Sin él, los desmarques de Raphinha no entran en el radar más infalible, de igual modo que sin Raphinha el equipo no tiene al referente que obliga a todos a presionar. Por ahí hay que buscar las causas de esta minicrisis y, en este sentido, la buena noticia es que Pedri vuelve pronto, que Raphinha cogerá ritmo y que, junto a ellos, Lamine debería ser otra vez imparable.