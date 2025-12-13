Tres puntos más de presión al Madrid

El Barça salió enchufado, motivado y con ganas de resolver pronto el partido. Sin embargo, cuesta romper la barrera defensiva del rival cuando enfrente se planta uno de esos equipos que juegan encerrados en su propia área. Osasuna planteó el encuentro de la misma manera que lo hizo el Eintracht esta misma semana; es decir, de forma ultradefensiva.

Tanto fue así que el Barça superó el 80 % de posesión del balón, pero ni siquiera ese control absoluto del partido le permitió adelantarse en el marcador durante la primera parte. No obstante, como los azulgranas estaban obligados a ganar, continuaron presionando hasta que Raphinha abrió el marcador.

Hay partidos en los que hay que priorizar los tres puntos por encima del espectáculo, y el duelo contra Osasuna era uno de ellos. Poco que destacar, pero tampoco ningún reproche a un equipo que sabe perfectamente a qué juega y cuál es la misión de cada uno de sus futbolistas.

Con esta victoria, el Madrid se queda a siete puntos de los azulgranas, a la espera de disputar su encuentro en el campo del Alavés. A priori, los blancos deberían vencer sin problemas, pero la irregular marcha del equipo, junto a la presión añadida sobre su entrenador, deja cualquier pronóstico en el aire.

La victoria ante Osasuna, aunque prevista, no deja de ser importantísima. La solidez mostrada por el equipo de Hansi Flick durante las últimas jornadas es la mejor manera de consolidar el liderato y de demostrar al resto de equipos de La Liga que el Barça vuelve a ser el gran favorito. Queda aún un encuentro de Copa que se disputará esta semana, además del partido de la próxima jornada contra el Villarreal, para cerrar un año fantástico.

Es cierto que hay margen de mejora, pero, visto lo visto, los culés pueden volver a soñar con que 2026 traiga muchas alegrías.