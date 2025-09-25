Tres piedras en el zapato del Barça

Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 / @ballondor

No todo son aciertos en el FC Barcelona en el aspecto deportivo. De la misma manera que elogiamos la apuesta decidida (provocada por una débil economía) por la cantera y los resultados que ofrecen esta generación de jugadores, el tiempo no tarda en remarcar que la teoría tiene otra cara. O tiene aristas. Es el caso jugadores que salieron del club por la puerta de atrás, sin apenas cobrar ni un duro de traspaso o, en el peor de los casos, pagando incluso el Barça parte de su salario.

Ousmane Dembélé salió de la entidad por solo 50 millones de euros tras haber costado más del doble y un rendimiento intermitente. Ha sido irse a París y tocar el cielo al coronarse como el mejor jugador del planeta. ¿Algo mal hizo el Barcelona al no saber aprovechar tanto talento? Se supone que sí. Quizás a favor del club habría que explicar que vino demasiado joven, que llegó inexperto en el mundo profesional y que su comportamiento no fue siempre el deseado... pero aquí el error no viene solo de una parte. El club, seguramente, pudo hacer algo más.

No tan exagerado, pero Trincao es otro caso, un fichaje desconocido que costó 31 millones y que salió tras solo una temporada en el club. Primero fue cedido y finalmente traspasado a 11 millones. Trincao, ese don nadie que pasó por el Barça, hoy despunta en la Champions con sus goles (2 en 1 partido) y en Portugal (3 goles en 5 partidos). En ambas competiciones, Trincao brilla.

Más reciente es el caso de Ansu Fati. Calificado como lesionado eterno en el Barça, sin posibilidad de poder jugar dos partidos consecutivos, sin chance para demostrar su potencial en un partido pese a que en los entrenamientos brillaba, el Barça ve ahora como ese jugador menospreciado, maltratado, ha jugado un par de ratitos con el Mónaco y ya se ha estrenado con tres goles. El domingo brilló con un doblete demostrando su facilidad en el área con un gol, por ejemplo, a los 50 segundos de entrar en el campo. Y el otro para asegurar el triunfo. Ansu ha demostrado que está vivo pese a que en el Barça le enterraron.

Son tres casos que el Barça descartó y que hoy brillan en sus respectivos equipos. Tres piedras en el zapato del Barcelona.