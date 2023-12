Tres partidos sin ganar es para preocuparse

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Los más optimistas afirmarán que el juego del Barça mejoró ante Valencia y algo de razón llevan. Se apreciaron algunos brotes verdes, pero todavía insuficientes para ganar a un equipo inferior y, sobre todo, para mostrar esa imagen de equipo grande que deseamos. El Barça necesitaba los tres puntos y mereció ganar, pero no hay manera. Sin olvidar que el Valencia es un equipo anclado en la zona media, con un club en deconstrucción y una plantilla muy inferior a la del Barça.

Xavi optó por salir con el equipo titular preferido del presidente Laporta. O sea, con dos laterales, dos centrales y los tres mejores centrocampistas que tiene este equipo. Un Pedri que siempre mejora y da continuidad al juego, un Gündogan sin puntería y un de Jong que fue clave en el gol del Barça. En la delantera, Lewandoswski continúa de espaldas al gol mientras que Joao Felix pasó de tener una actitud pasiva desesperante a marcar el gol de la esperanza que le regaló Raphinha. Da la sensación que desde la lesión de Gavi, el equipo se descompuso y no hay forma de encontrar el camino adecuado.

A todo eso, la situación en la Liga empieza a ser crítica. El Girona si gana el lunes se pondrá a nueve puntos y el Madrid a siete. Es verdad que todavía no se ha perdido ningún título, como viene diciendo estos días Xavi, pero la imagen del Barça sigue estando muy alejada a lo que se espera de este equipo.

Ya no vale acogerse a que el equipo ha transmitido mejores sensaciones. El Barça necesitaba sumar los tres puntos como fuera y no fue así. Ya se han perdido demasiados puntos en la Liga y la racha de partidos sin ganar empieza a ser más que preocupante. Tres partidos sin ganar es suficiente motivo para que salten las alarmas. Pues eso, que más vale tomar decisiones drásticas ahora que cuando sea demasiado tarde. Y no me refiero al futuro de Xavi.