Tres partidos para examinar a Julián Álvarez

Ni jugadores, ni entrenadores ni aficionados son demasiado partidarios de que dos equipos jueguen tres partidos de manera casi consecutiva: a Atlético y Barça les ha tocado. Dos partidos de Champions y uno de Liga. Tres partidos de la máxima exigencia, aunque con un matiz: para el Barça, los tres partidos son decisivos; el Atlético, en cambio, puede permitirse el lujo de no apretar el acelerador en el partido de Liga de esta noche.

Al fin y al cabo, los de Simeone ya saben que no ganarán el campeonato, y que tienen casi asegurada la plaza de Champions. Es la losa que pesa sobre el Atlético: no le alcanza para pelear la Liga, pero va sobrado con respecto al resto de equipos de la Liga: vive en un terreno de nadie que no es nada fácil de gestionar.

Por eso los dos partidos de Champions serán eléctricos, de altísimo voltaje. Y es en ese tipo de escenarios donde los grandes jugadores piden la palabra. Será, por tanto, una oportunidad extraordinaria para calibrar el alcance de un jugador como Julián Álvarez, uno de los delanteros que sigue en la lista de futuribles para la próxima temporada en Can Barça.

No existen dudas sobre la valía del jugador, campeón del mundo. Su calidad y su lectura de juego están sobradamente demostradas. Es cierto que sus cifras goleadoras no son deslumbrantes -al menos esta temporada-, pero esas cifras siempre pueden interpretarse desde varios prismas. Muchos barcelonistas se habrán hecho la misma pregunta: ¿cuántos goles marcaría en el Barça? ¿Cuál sería el rendimiento de Julián a las órdenes de Flick, y rodeado por jugadores como Raphinha, Lamine o Pedri?

¿Sería capaz el Barça de crear un ecosistema como el que en su día generó Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar, el gran momento de Julián Álvarez como jugador? Se acumulan las preguntas: las respuestas definitivas se harán esperar, pero estos tres partidos servirán para empezar a despejar algunas incógnitas.