Los tres mensajes de Xavi

El Barça tiene esta noche la oportunidad de aumentar hasta los once puntos su ventaja sobre el Madrid en la Liga. Aunque sea de forma circunstancial, ya que los blancos no disputan esta jornada por participar en el Mundial de Clubs. Los blaugranas deben aprovechar esta circunstancia del calendario para solidificar su liderato y dar un golpe psicológico al campeonato.

No lo tendrá nada fácil el equipo de Xavi pues se enfrenta al Villarreal del 'resucitado' Quique Setién. El técnico cántabro se está reivindicando en el banquillo de La Cerámica tras su pésima experiencia en el Camp Nou. Setién llegó al Barça en el peor momento y acabó pagando su escasa adaptación al club y al entorno con una prematura destitución: solo estuvo siete meses en la entidad blaugrana.

En el Villarreal, tras pasarse dos años en el paro, busca su redención como técnico de la 'escuela cruyffista'. Y ganar al club que le humilló profesionalmente sería la mejor venganza. Por eso el Barça deberá redoblar sus esfuerzos para superar a un Villarreal herido después de dos derrotas consecutivas que le han alejado de los puestos de Champions. Aunque si tiramos de estadísticas, la historia está a favor de los blaugranas: solo han perdido un partido contra los 'groguets' desde 2008 y fue, precisamente, en la última jornada de la temporada pasada, cuando el Barça ya no se jugaba nada.

Xavi, como es lógico, quiere mantener un perfil prudente y rebajar la euforia de los aficionados. Queda mucha Liga por delante u cada encuentro es una final: "Cada partido es clave y más a estas alturas. Todas las salidas son difíciles porque todos los equipos se la juegan. Este es un partido complicado ante un grandísimo conjunto y un grandísimo entrenador".

Más allá del duelo de esta noche, Xavi hizo un repaso a la actualidad blaugrana y se mostró muy enfadado con los rumores sobre Ansu. "En estos momentos no hay nadie transferible. Se ha acabado el mercado. No entiendo que se hable de la venta de Ansu, no lo entiendo", aseguró visiblemente enojado el técnico blaugrana.

Xavi también quiso enviar un mensaje a los canteranos y a los futbolistas jóvenes: "Las nuevas generaciones quieren ir demasiado rápido. La gente tiene ahora mucha prisa. Yo tuve paciencia. Jugué varios años en el primer equipo con el dorsal 26". Y recordó que el Barça quiere luchar por todos los títulos. La Liga es el objetivo prioritario, pero la Europa League también importa. Y mucho. Por eso no habrá rotaciones ni hoy ni el jueves. Quiere ganar al Villarreal y al Manchester United. Ambición absoluta.