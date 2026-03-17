Los tres grandes aciertos de Laporta

Tener la opción de alcanzar los 17 años como presidente del FCBarcelona no está al alcance de muchos. Joan Laporta lo tiene en su mano, siempre y cuando acabe el mandato que empezará el próximo 1 de julio, con lo que se quedaría a un lustro de Josep Lluís Núñez. Tanto tiempo es indicativo de muchas cosas, la mayoría buenas porque si el promedio de acierto fuese bajo la silla eléctrica que es la presidencia del FCBarcelona se encaga de fulminarte en cuestión de semanas.

En sus últimos años, Núñez fue muy críticado, por engendrar unas formas de pretéritas, pero hoy ya solo se recuerdan los grandes decisones que sirvieron para transformar el club: La creación de la Masia, el fichaje de Cruyff, la remodelación del Camp Nou, los éxitos deportivos, las primeras conquistas en Europa, la recuperación económica, la multidiciplinas deportivas del club y que hoy se mantienen...

Y, como Núñez, Laporta también ha logrado darle a la presidencia y, como consecuencia al club, un sello propio que le ha permitido avanzar, superar obstáculos y colocar al aficionado en un estado de satisfacción.Lograr un 70% de la votación le otorga un status con el que ve confirmado que el camino emprendido es el correcto.

Durante este proceso, ha cometido errores, pero no ha fallado en lo más esencial para el socio: Que se sienta representado por el equipo y que le transmita la pasión de ser del Barça, algo que está logrando el grupo de Flick.

Dijo una colaboradora de Jan que el laportismo es esa manera tan auténtica de vivir el barcelonismo, sin miedo, con valentía. Y una parte mayoritaria del socio también se siente identificado en esta manera tan especial del presidente de dirigir al club y de representar a la masa social, tan simple pero a la vez tan peleona, tan respondona, tan beligerante.

Incluso su opositor en las urnas, Victor Font, destacó otro de los valores que identifican al presidente, ahora y en sus anteriores etapas: Tiene instinto, dijo. Y eso es lo que le permite acertar cuando está al filo de la navaja, no perder la calma en los momentos complicados y pasar al ataque cuando la escena lo requiere. Con un león así paseándose por la selva que es el fútbol, la gente que le acompaña está segura.