Las tres claves que mantienen a La Masia como la mejor academia del mundo

El Infantil A del Barça de Lamine, Bernal y Cubarsí / Valentí Enrich

Lamine Yamal es la gran estrella y esperanza de la selección española. Pau Cubarsí se está consagrando como uno de los mejores centrales de la Copa del Mundo. Leo Messi sigue siendo el jugador más brillante del planeta.

La baja de Xavi Simons dejó a Países Bajos sin su centrocampista diferencial mientras que la ausencia de Take Kubo también ha resultado clave para Japón. En este aspecto, la lesión de Fermín aún resuena en la cabeza de Luis De la Fuente que contaba con el andaluz como uno de los puntales de España.

Lamine Yamal cuando era un infantil que era dirigido por David Sánchez / Valentí Enrich

En esta Copa del Mundo también se habla y mucho de Cucurella y su polémica elección de vestir de blanco así como sus 'curiosas' declaraciones. Todos estos protagonistas tienen un nexo en común y es La Masia.

Hay muchos ejemplos que nos confirman que el fútbol base del Barça sigue siendo la gran referencia pero más que enumerarlos vamos a centrarnos en tres pilares que explican las razones de este hecho tan indiscutible.

El Cadete A de Messi, Cesc y Piqué / Pedro Castroverde

El Barça no es evidentemente el único club que trabaja muy bien su fútbol base pero si que en La Masia se juntan tres aspectos que la convierten en la mejor academia del planeta. Son tres conceptos que el Barça sabe cuidar y potenciar y que son determinantes para que su cantera sea única.

Estas tres patas de la mesa son la captación, la formación y la promoción. Hay muchos clubs que captan muy bien pero les falla la formación o la promoción. Otros captan de maravilla, forman muy bien pero no saben promocionar.

FOTO. FC BARCELONA/Sara Gordon / Sara Gordon / SPO_EXTERNAS

En otros casos hay clubes que forman y promocionan bien pero les falla la captación y es por ello que nadie como el Barça conjuga estas tres circunstancias para elevar su fútbol formativo a la excelencia.

Captar bien es saber que buscas cuando fichas jugadores para tu cantera y saber localizar estos jugadores. Además hay que tener la habilidad y el poder como club para saberlos incorporarlos a tu entidad. El Barça tiene la ventaja que todo jugador joven quiere unirse a La Masia pero con esto no hay suficiente.

Fermín y Bernal no paran de crecer / Valentí Enrich

La red de observadores del Barça trabaja muy bien y una de las claves está en como es esta búsqueda de jugadores. Una elección de los jugadores a incorporar que no se basa en detectar los futbolistas que más destacan en otros equipos sino los que tienen potencial para encajar y desarrollarse en el Barça.

Fichar al jugador que marca más goles o que es más vistoso o determinante es relativamente fácil pero la clave es fijarse en aquel que entiende bien el juego y es inteligente.

Álvaro Cortés en La Masia / FC BARCELONA / SPO

Acertar en este primer paso es clave. Si no captas buenos jugadores no hay formación buena ni promoción óptima. Una vez el Barça dispone de jugadores idóneos lo que diferencia a la cantera blaugrana de las otras es la idea.

En el Real Madrid y en la mayoría de academias se captan grandes futbolistas pero luego no se desarrollan en una idea determinada.

Cada entrenador o equipo juega dependiendo de las circunstancias con unos parámetros pero sin una idea de fútbol que sea invariable.

En el Barça la idea de juego es intocable y el jugador la aprende a base de rondos, juegos de posición y unos técnicos que pueden aportar matices pero nunca se salen del modelo que inculcó Johan Cruyff.

Los discípulos de Pol Planas vuelan alto / FCB

El tipo de jugadores que el barça capta disfrutan en un modelo de juego que se basa en cuidar el balón y relacionarse con la pelota.

Después de captar grandes talentos y potenciarlos con un modelo definido el Barça cuenta con una tercera pata que resulta también clave.

Guardiola lo definió así: "Nosotros los ponemos". Y es así. Si los madridistas sub-19 Fortea o Yáñez jugaran en el Barça ya habrían tenido muchos minutos en el primer equipo, algo que en su actual club difícilmente lograrán.

Lo mismo podríamos decir al revés con Fermín, Gavi o Casadó por solo citar algunos ejemplos.

Hansi Flick espera contar con Marc Bernal / DANI BARBEITO

De poco sirve contar con grandes canteranos si tu política no los premia con oportunidades. Es evidente que en el Barça tampoco es fácil ascender al primer equipo ya que la competencia es durísima pero las posibilidades en el club blaugrana son muy superiores a las de los clubs de su nivel.

Hay un momento en la carrera de los jugadores jóvenes que necesitan un empujoncito para subirse al tren de la élite y en ningún sitio se da este golpecito como en el Barça.

En el Barça se captan, forman y promocionan los jugadores jóvenes como en ningún otro sitio. Lo mejor es que esto va para rato.