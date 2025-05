Tratamiento antiaging y link con hijos y nietos

Flick: "Lamine Yamal tiene mucho potencial de mejora" / Valentí Enrich

Este último mes han pasado muchas cosas. Muchas. Y casi todas buenas, hablando siempre en clave blaugrana. Recuperándonos estamos de la derrota del Barça Femení ante el Arsenal, pero estas futbolistas saben como recomponerse a nivel emocional. Lo han demostrado y ahí están, con un pie en el triplete y la mente ya puesta en la UWCL de la próxima temporada. Saldrán reforzadas de lo vivido, aprenderán a no confiarse y tanto el staff técnico como el club deberán apuntalar a este equipo que ha hecho historia y tiene muchos números para seguir haciéndola. El barcelonismo, que se ha agarrado a ellas cuando pintaban bastos en todo lo demás, saben que van a dejarse la piel. Este es el ADN que tienen y que les marca. A las que lleguen se les exigirá multiplicarlo. Y a las que siguen, también.

Ya me veía yo en Canaletes con Marc Casadó en una nueva versión, esta vez en clave Femení. Replicar otro hito histórico con él abanderando la ‘movida’ hubiera sido aún más extraordinario. En casa hemos visto la magnífica entrevista de ‘La Sotana’ con el centrocampista como protagonista. Culer hasta las trancas, no se describió como ‘anti’ nada pero se le entendió todo. Y eso también era necesario ante la tibieza de muchos en los últimos años. Si uno enarbola una bandera, el otro se suma a los cánticos. Y, muchos, a reivindicar el ‘som i serem’ de lo que significa ser del Barça. Que es ‘el millor que hi ha’ para un elevado porcentaje de este vestuario.

Escribo mientras espero la salida de Lamine Yamal con su renovación recién firmada. El mejor fichaje de la próxima temporada, sin lugar a dudas. Laporta, en un ejercicio de estabilidad, ha renovado al padre, a los hijos y al espíritu santo. Léase Hansi Flick, Raphina/Pedri y a esta criatura que roza la mayoría de edad y se ha echado a la espalda a todo un club y a toda una afición. Reflexionemos sobre ello porque, dentro de unos años, será objeto de tesis. Una responsabilidad a la que cargan el talento propio y el trabajo de uno y de otros. Y que puede llegar a cargar también el diablo -que no es el caso- pero debemos estar siempre atentos. Dejamos atrás una temporada de enganche con la afición, de confirmar (por si había alguna duda) que La Masia es el eje de esta entidad y la mayor inyección de orgullo posible. Los más veteranos nos hemos sentido comprendidos ante las nuevas generaciones, a las que les falta historia vivida. Y ha sido todo un ‘chute antiaging’ y un ‘link’ con hijos y nietos vivir con ilusión a los generadores de la misma. Y Lamine Yamal es el espíritu de esta nueva y maravillosa convivencia.

Yo confieso: con él también dejé el miedo (una parte) en el parque. Me contagió esa seguridad inconsciente a la que le puse su música y mi letra. Ojalá le paguen todos los variables incluidos en su renovación. Siempre a favor de premiar los triunfos, ya sean individuales o colectivos. Máxime si, como a él, se le exige tanto. Y eso es porque es un jugador genial, que ve más allá, que sobrevuela a los rivales, que los enmudece, que va un punto más y que lee como nadie los partidos. 17 años. Con unos cuantos más no quiero ni imaginarlo. O sí. Que me suma vida.