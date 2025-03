El traspaso de Vitor Roque evidenció la fragilidad interna del Barça

Vitor Roque, en su llegada a Brasil / Palmeiras

El traspaso de Vitor Roque al Palmeiras es una noticia excelente para el Barça. Logra, en la práctica, recuperar la inversión por un jugador con el que no contaba y cierra la operación inesperadamente en febrero con el mercado cerrado. Son ingresos que impactarán positivamente en la masa salarial.

Los 25,5 millones de euros que pagará el Verdao antes del 30 de junio representan el mayor fichaje de la historia del fútbol sudamericano. Se trata de una operación extraordinaria que rompe el tópico de que el Barça no sabe vender. Además, el club se reserva un 20% en caso de futura venta por un delantero, de tan solo 20 años, que no ha cuajado en Europa pero que tiene el derecho a hacer un reset y volver a empezar en su país.

Y, por si fuera poco, cuando se acudió a la FIFA con la jurisprudencia de un futbolista precisamente del Palmeiras, se logró revertir el parecer de LaLiga. No es una victoria del Barça, sino que beneficia a todos los clubes españoles, que ahora saben que pueden romper la cesión de un futbolista con el mercado local cerrado y venderlo a un país donde la ventana de fichajes esté abierta.

La venta de Vitor Roque, por tanto, es una concatenación de aspectos positivos Sin embargo, cuesta de entender la opacidad comunicativa del Barça e la incapacidad de hilvanar un relato que fortalezca la institución y que enorgullezca al socio y aficionado por lo bien que se han hecho las cosas en esta ocasión, sin necesidad de coger atajos ni de crear situaciones de estrés jurídico.

En Brasil manejan una versión de los hechos que no deja en buen lugar al Barça. El Palmeiras, que ha celebrado por todo lo alto el fichaje de Tigrinho, está acostumbrado a hacer negocios con los grandes europeos. En enero, vendió a Vitor Reis, al Manchester City por 37 millones de euros (lo que representó la mayor transacción de un defensa sudamericano a Europa); en junio de 2024 selló el acuerdo con el Chelsea por su gran joya, Estevao ‘Messinho’, por 65 millones euros, tras haber negociado con el PSG. Y, antes, habían vendido a Endrick al Real Madrid.

Al comprar a Tigrinho, en el Verdao se han visto negativamente sorprendidos al encontrarse al otro lado del Atlántico con un club frágil, acomplejado y timorato en la defensa de sus propios intereses ante las instituciones futbolísticas españolas (LaLiga y la RFEF), incluso contando con un dictamen favorable de la FIFA. Dicen en São Paulo que si la operación cristalizó fue por la presión que ejercieron y por la contratación de un ejército de abogados por parte del Palmeiras y el agente del jugador, André Cury.

Según lo que comentan en off en el club paulista, si fuera por el Barça (y su departamento jurídico), se habrían rendido cuando LaLiga les instó a no realizar la transacción. No logran comprender esta falta de brío.