Todos tranquilos: al timón, Pedri y Zubimendi

Pedri, en Sofía / SeFutbol

Insistía Xavi Hernández en que fichar a Martín Zubimendi era una operación estratégica para el Barça. No se equivocaba: el flamante jugador del Arsenal, también pretendido en su día por el Madrid, demostró ante Bulgaria que su jerarquía para llevar la batuta de la selección está fuera de toda duda. Suyo fue el pase a su ex compañero Oyarzabal que abrió el camino de la victoria, el primer gol camino del Mundial 2026.

El recital de Zubimendi tuvo su eco en su compañero de medular: a Pedri estamos más que acostumbrados a verlo jugar así, con naturalidad y fluidez, dominando el tempo del partido como si jugase contra cadetes. Lo que no es tan frecuente es verlo junto a un futbolista como Zubimendi: ambos demostraron que pueden complementarse de una manera muy especial, formando la que puede ser una de las grandes parejas del fútbol internacional en los próximos meses.

Cabe imaginar que España estará en el Mundial -existe la opción de la repesca si el grupo se tuerce-, y cabe soñar en una dupla formada por Zubimendi y Pedri cuando arranquen los partidos 'de verdad'.

Más allá del jugador del Arsenal y el del Barça, España demostró en Sofía que está en condiciones de marcar un ciclo ganador en el panorama internacional. Cierto es que Bulgaria es un rival menor (nada que ver con aquella encantadora selección del Mundial de 1994 de Stoichkov y compañía que convirtió la anarquía en su seña de identidad) que apenas permite sacar conclusiones, pero donde otras selecciones se hubieran relajado, España se aplicó de verdad. Jugó un partido serio porque es una selección seria. Y tiene un seleccionador serio, por más que algunos se empeñen en empequeñecerlo.

Regresaron dos pesos pesados, Rodri y Carvajal: por palmarés y jerarquía, su autoridad es incontestable. Igual de incontestable que el fútbol de Lamine. No marcó en Sofía, pero su partido volvió a ser sobresaliente. Convirtió el regate, esa suerte que ya casi nadie practica (solo los niños en la calle, y ni eso), en una manera de ser y de estar en el campo. Los aficionados rivales le silbaron, porque es lo que toca en estos casos, pero volvieron a sus casas pensando que habían visto en directo a un futbolista de época.