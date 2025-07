¿Traicionó Nico a sus colegas del Barça?

Nico Williams con varios jugadores del Barça compañeros suyos en la selección española antes del partido de LaLiga 2024/25 Barça-Athletic Club

Hay que pasar página, centrarse en otro capítulo y dejar atrás el desenlace con Nico que dejó a todo el barcelonismo en ‘shock’. Cuando empezó a moverse el vídeo del Athletic anunciando la renovación del extremo hasta 2035 muchos (empezando por un servidor) pensaron que se trataba de IA. El típico ‘meme’ que se hace bola entre grupos de colegas. Pero no, salía de la cuenta oficial del Athletic. Lo del verano anterior se podía esperar. Esta vez era distinto.

Agentes implicados del club como Laporta y Deco habían dado el paso al frente para confirmar que el Barça estaba en disposición de ejecutar la cláusula. No de forma directa, pero sí implícitamente. La reunión con su agente en Barcelona que desveló SPORT, el guiño de su gran amigo Lamine Yamal. Había tantos ‘inputs’ para creer que esta historia solo tenía un posible desenlace. Pero el deseo del futbolista tenía asteriscos. Líneas rojas que no quería traspasar (o él o su agente Felix Tainta, el artífice del movimiento estratégico y silencioso para ponerlo todo patas arriba en cuestión de horas y sin que se filtrara nada).

ENQUISTAMIENTO

Ahí se enquistó todo. Laporta tenía clarísimo que no iba a incluir ninguna cláusula liberatoria en caso de no poder inscribir al jugador. Por un asunto de orgullo y de respeto hacia la institución. El propio presidente, como comentamos en este diario, comentó a un aficionado la noche anterior que encima que iban a abonar los 60 millones no iban a arriesgarse a que se fuera gratis. Andaba con la mosca tras la oreja, pero ni imaginaba lo que se estaba urdiendo a orillas de la ría en esos instantes.

Nico no se moverá del Athletic la temporada 2025-2026 / EFE

Pero centrémonos en el papel de los futbolistas del Barça. A nadie se le escapa la magnífica relación que une (por lo menos unía) a Nico sobre todo con Lamine, pero también con Cubarsí, con Fermín, con Olmo. Con Ferran. Incluso con Raphinha pese a no ser colega de selección. Todos o casi todos han ‘apretado’ pública o indirectamente, remando para que se cerrara. Claro que todos saben cómo funciona esto, que es un negocio por encima de todo y que lo que un día es ‘A’ al otro puede ser ‘B’. Pero es que el propio Nico les había expresado poco tiempo atrás su voluntad y la que había transmitido tanto a Barça como a Athletic.

PEQUEÑOS SACRIFICIOS

Era el momento del cambio. Pero solo hasta cierto punto. Fichar por el Barça en estos tiempos ya se sabe que conlleva ciertos riesgos. Es por eso que el club tambien juega con la baza del deseo de los futbolistas, como Dani Olmo un año atrás o Koundé en su momento. O incluso Iñigo. Quien quiera venir en este contexto que parece que va a resolverse proximamente (no nos lanzamos a la piscina) debe asumir pequeños condicionantes. Porcentajes reducidos porque siempre se acaba encontrando una solución. Quizás con cierto suspense. Lo que sabremos más pronto que tarde es hasta qué punto actuó Nico a espaldas de unos colegas del Barça que habían movido ficha y cumplido su parte.