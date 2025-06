La ¿traición? de Joan Garcia

El portero del Espanyol Joan García en el calentamiento antes del Espanyol-UD Las Palmas de LaLiga 2024/25 / EFE

Pues parece que, finalmente, Joan Garcia va a ser jugador del Barcelona. Su extraordinaria temporada en el Espanyol ha llamado la atención de los grandes clubes del mundo y, entre ellos, ha habido algunos que han presentado un especial interés por contratarlo. ¿Hay algo de extraordinario en este episodio? Simplemente es la cadena del fútbol profesional: los que tienen dinero dominan a los que no como, en su día, el Espanyol fichó al niño Joan del C. F. Damm, un club más modesto pero más fuerte que el C. E. Manresa, que es de donde lo firmó y que, a su vez, lo había fichado de uno todavía más humilde, el C. E. Sallent. Por eso la FIFA implantó hace años un mecanismo de solidaridad para ayudar a los clubes formadores. Y por eso existen las cláusulas de rescisión que van a permitir al Espanyol ingresar 25 millones de euros.

Seguimos. Las ofertas para Joan han llegado del Newcastle y del Barcelona y, por tanto, sobre la mesa de su comedor se ha expuesto los pros y contras de la operación. A favor, el tema deportivo y familiar. Es evidente que quedarse cerca ayuda a la estabilidad y que jugar en el Barça, en este momento de la historia, es un reto interesante. El equipo de Hansi Flick huele bien. Además, no tener miedo a una posible suplencia por la presencia de Ter Stegen habla bien de Joan Garcia. Para jugar en un grande hace falta esta mentalidad. En contra, su sueldo -en Inglaterra ganaría más- y, por supuesto, ese sentimiento de agradecimiento hacia un club y una afición que siempre lo ha tratado muy bien. Seguro que Joan ha dudado lo que, una vez más, habla bien de este chico.

El sentimiento de traición que tiene cierto sector del espanyolismo se entiende desde la ilógica que rodea al mundo del fútbol. El barcelonismo sabe muy bien de que va esto porque, por ejemplo, el Real Madrid también pagó la cláusula de Luís Figo para llevarse a la estrella azulgrana al Bernabéu. Y la que se lió fue monumental: todavía hoy tiemblan los cimientos del Camp Nou. Pues eso, el fútbol profesional. Todos los futbolistas del Espanyol -y de todos los equipos de la Liga excepto el Real Madrid- hubieran hecho lo mismo que su compañero y ningún aficionado del club se hubiera enfadado si su portero hubiera fichado, por ejemplo, por el club blanco. Es la rivalidad que no entiende de razones y que justifica cualquier insulto, agresión o actuación para impedir que un aficionado rival vaya al campo con la camiseta de su equipo o celebre con educación un éxito. Y en las redes sociales, en fin, todo multiplicado por mil gracias al anonimato. Pero claro, es fútbol y siempre se ha vivido así. Diríamos que, con el balón de por medio, vale todo.

Hoy hablamos de Joan Garcia pero que nadie se tome el ejemplo como nada personal porque mañana, en el mundo del fútbol, la camiseta va a cambiar de color y la mala educación, de acera.