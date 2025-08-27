La tozudez de Laporta se impone a los imponderables

Laporta aborda todos los frentes del Barça: Ter Stegen, Camp Nou, nuevos fichajes y Gamper / FC BARCELONA

Si hubiera sido por algunos de sus directivos, asesores, amigos o conocidos, Laporta hace tiempo que hubiese claudicado. Sin embargo, si hay alguien testarudo en el club, este es su presidente. El cabreo que cogió cuando le comunicaron que no se podría jugar el Gamper en el Camp Nou fue de campeonato.

Sus gritos se escucharon por media Barcelona, motivados por el ridículo que le habían hecho pasar con aquel famoso vídeo donde se anunciaba a bombo y platillo el regreso, mientras se filtraba que el aforo sería de 60.000 aficionados. Desde entonces, Laporta es de los pocos que aún confía en volver durante 2025. Tanto es así que ha pedido un esfuerzo extremo a los implicados en esta gestión.

Su buena relación con el alcalde, Jaume Collboni, ha propiciado que técnicos del ayuntamiento y del Barça trabajen a destajo y con buena sintonía entre ambas partes. No obstante, parece muy complicado que Liga y Champions se trasladen por fin al nuevo estadio. Eso sí, Laporta no da su brazo a torcer y, de momento, se está imponiendo a esos imponderables a los que alude cada vez que habla al respecto.

Dicho esto, Laporta está forzando la máquina por diversas razones. La primera, sin duda, porque es un deseo de muchos culés. La segunda, porque aportaría nuevos ingresos y propiciaría que no se retrasaran las obras más de lo debido.

La tercera y muy importante porque el principal sueño de Laporta, por encima incluso de ganar cualquier título, es inaugurar el nuevo Camp Nou. Finalmente, la más desconocida, por la presión lógica de Goldman Sachs y por los millones previstos por los palcos VIP y que necesita para cumplir la regla 1:1. Por cierto, la falta de transparencia en este último negociado está provocando diversas teorías que el presidente debería explicar cuanto antes.

Sabemos que el lunes apunta como día clave, que Montjuïc es el plan B, que todavía no hay estadio para el encuentro contra el Valencia y que nadie de las partes implicadas se atreve a realizar un pronóstico definitivo.

En fin, que el club viaja desde hace tiempo sin una hoja de ruta certera, pero no hay nadie como Laporta en el arte de la improvisación. Una cualidad vital en el mundo del fútbol. Así que no descarten que todo se decida en el último minuto. Mientras, el socio calla y espera en silencio. El escenario perfecto para cualquier presidente.