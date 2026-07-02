El Tour, en Catalunya: ¡hagamos historia!

Catalunya está preparada para acoger uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo: el Grand Départ del Tour de Francia. Una oportunidad única para hacer historia y para mostrar nuestro territorio, nuestra pasión por el ciclismo y nuestra capacidad organizativa.

Desde el Govern asumimos la salida del Tour como una apuesta de país, con la implicación y colaboración de 12 departamentos, los ayuntamientos de Barcelona, Tarragona y Granollers, las diputaciones de Barcelona, Tarragona y Girona y todos los consistorios por donde pasa el recorrido. Unimos esfuerzos para garantizar la seguridad y la movilidad, al tiempo que aseguramos la conciliación de la prueba con la vida diaria de la ciudadanía.

Se trata de un proyecto compartido y transversal porque estamos convencidos de que tendrá un impacto positivo en muchos ámbitos. El Grand Départ impulsará el país a nivel deportivo, social, turístico, sostenible, cultural y lingüístico.

Durante estos días, el ciclismo catalán podrá reivindicar su peso histórico y posicionaremos a Catalunya en el mundo como una potencia deportiva de primer nivel.

Además, proyectaremos la vocación altruista y de servicio de los catalanes y catalanas gracias a más de 7.000 voluntarios y voluntarias, una magnífica cifra que demuestra la ilusión y el compromiso que el principal acontecimiento ciclista mundial genera en toda Cataluña. Barcelona, Tarragona y Granollers serán las ciudades de salida de las tres etapas, pero el Tour es también una apuesta por el territorio, con un recorrido de más de 350 kilómetros por carreteras y calles de 64 municipios.

Un escaparate inigualable para mostrar todo el potencial que tenemos como país ante los ojos de una audiencia mundial. Además, todo esto no quedará únicamente en tres días de etapas que prometen ser apasionantes.

El legado del Tour en Catalunya dejará, entre otros, el Grand Tour de Catalunya Gravel, una ruta cicloturística de larga distancia que recorre todo el territorio catalán de manera transversal —2.500 kilómetros, 5 tramos y 42 etapas—; la señalización de las carreteras de acceso a los puertos de montaña como instalaciones deportivas para los ciclistas del país; la creación del Diccionario de la bicicleta; o el impulso del Programa de actuaciones de la bicicleta 2026-2030 para fomentar su uso entre la ciudadanía. Todos estos activos tangibles que provocará el Tour se unirán a otros más emocionales y pasionales. Estamos convencidos de que el Grand Départ generará un sentimiento de pertenencia y de orgullo colectivo entre toda la ciudadanía que será recordado durante muchas generaciones: “Yo viví el Tour en Catalunya”.

Hace unos días, Catalunya iluminaba el mundo desde la Sagrada Familia en un acontecimiento impresionante. Ahora tenemos la oportunidad de volver a deslumbrar al planeta gracias al Tour de Francia por nuestras calles. Cataluña está preparada. ¡Disfrutemos de la experiencia y hagamos historia!