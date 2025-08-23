El tortuoso camino de España hacia el Eurobasket: ¿Hay motivos para la esperanza?

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto. / AFP7 vía Europa Press

España cierra la gira de preparación para el Eurobasket que arranca la próxima semana con un balance de cinco derrotas y una única victoria. Unas cifras negativas, desde luego, pero con varios matices que hay que tener en cuenta antes de que 'La Familia' empiece la defensa del título el próximo jueves (14h CET) ante la Georgia del azulgrana 'Toko' Shengelia.

De entrada, la gira de preparación arrancó con un tropiezo inadmisible ante Portugal, una de las cenicientas del Europeo. España se rehizo y superó con autoridad a República Checa, pero el balance ante Francia y Alemania es de cuatro derrotas.

Y es algo incluso lógico, ya que el equipo de Sergio Scariolo está varios escalones por debajo de la vigente plata olímpica y la campeona mundial. Como todo en la vida, habrá quien vea el vaso medio lleno o medio vacío. Y en mi caso, me quiero quedar con la versión más competitiva que fue superior a Francia en la primera mitad en el duelo jugado en territorio galo, y con esa actuación en Madrid ante el combinado de Álex Mumbrú, en un partido que tuvo en sus manos Darío Brizuela tras una canasta inverosímil de Dennis Schroder.

Esta España da para lo que da, pero en esta gira de preparación, hay jugadores que salen reforzados en ese camino hacia el Eurobasket. Jaime Pradilla ha dado minutos de calidad, entrega y esfuerzo, y junto a Willy Hernangómez integran una buena pareja de pívots. Sergio De Larrea sigue creciendo a una gran velocidad, y pese a que tan solo tiene 19 años, no tiembla ante el escenario y los galones que le ha otorgado Scariolo.

Jaime Pradilla ha completado una buena preparación hacia el Eurobasket / EFE

Y desde luego, gran parte de las opciones de España en este campeonato pasarán por el mejor rendimiento de su exterior, Darío Brizuela, y de su interior, Santi Aldama. El azulgrana va a tomar los mandos de la nave en algunos tramos de partidos, pasando del '2' al '1'. No es un problema ni una situación nueva, que ya vivió en el Barça esta última temporada. Y en cuanto al canario, es ese perfil diferencial y la gran arma de 'La Familia': un jugador sobrado de talento y que puede castigar a su defensor lejos y cerca de canasta.

No será suficiente únicamente con ellos, y España espera más de perfiles como el de Xabi López-Arostegui, y sobre todo, el de un Juancho Hernangómez irreconocible. Elegido en el segundo mejor quinteto de la temporada en la Euroliga, su rendimiento recuerda al de su primera campaña en Panathinaikos. Debe ser capaz de trasladar a la pista ese liderazgo que ejerce junto a su hermano en el grupo. Pero en un equipo sin el talento del pasado, y con una lista tan condicionada por las ausencias, es imprescindible que sus referentes brillen.

Juancho y Willy Hernangómez deben tener un papel preponderante en el Eurobasket / FEB

Por cierto. La FIBA ha vuelto a 'jugar con fuego' en sus rankings de favoritos para el torneo, y en la última actualización, han quitado a España del top-10 de favoritas. De hecho, en otra encuesta, sitúan a 'La Familia' como la gran decepción del torneo. Ya pueden empezar a rezar para que España se quede en los grupos, porque como logren meterse en las eliminatorias, a más de uno se le puede cambiar la cara.