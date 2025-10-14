Un torneo para reivindicar la cantera

Foto de familia del torneo / LaLiga FCFutures

El Atlético de Madrid se proclamó camnpeón por cuarta vez consecutiva en Orlando. Todos los equipos, el Barça incluído, viajaron a Florida con la intención de ganar pero en este tipo de torneos hay aspectos mucho más importantes que el resultado final.

El Barça lo demostró con la elección de sus 12 jugadores. Siempre es difícil tener que dejar a ocho o nueve futbolistas en casa y mientras el resto de equipos viajaron con el equipo más competitivo en lo deportivo en el Barça se priorizaron otros detalles.

El Sub-13 del Barça es una piña / LALIGA FCFutures

La convivencia de cinco días con los compañeros, rivales, árbitros y periodistas y el hecho de poder vivir momentos únicos como la visita a Universal Studios supone algo muy especial para estos niños de 12 años. El paso del tiempo no borrará estos recuerdos únicos.

Los jugadores del Sub-13 disfrutaron en el parque Universal Studios / Instagram

La organización impecable de LaLiga y la Fundación de la Morena merece un aplauso por como han cuidado con cariño todos los detalles.

No hay árbol sin raíces y tampoco hay fútbol de élite sin cantera. El fútbol base es el origen de todo y hay que cuidarlo, potrenciarlo, mimarlo y visibilizarlo en torneos así ayuda.

Al Barça le sirven estos torneos de máxima exigencia para comprobar el nivel de sus competidores y aprender también de ellos. Eso sí, la apuesta por el talento y el juego combinativo seguirá siendo indiscutible en La Masia aunque otros estilos puedan ser más eficaces en algunas categorías. Toca insistir en el plan A y perfeccionarlo hasta donde sea posible.