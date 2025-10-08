Algo se está torciendo en el Barcelona

Foto de archivo del director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza, Deco. EFE/Alejandro García / EFE

"Cuando creeemos que la calidad va por delante del trabajo, tenemos un problema” (Deco). “Los egos destrozan un vestuario” (Flick). “Tenemos un problema de actitud” (Pedri). “Después del (anterior) parón, volver con la intensidad que teníamos el año pasado”(Lamine Yamal).Algo chirría en el vestuario del Barcelona cuando, desde todas las esferas, se pronuncia con asiduidad esta crítica, origen de los diferentes tropiezos. Algo cruje y son demasiados los que perciben que la dinámica no es la del año pasado. Antes también hubo derrotas, pero ahora aparecen pequeños problemas que, con los malos resultados, se engrandecen.

El parón debe ir bien para poner los pies en el suelo y calmar las aguas que bajan turbulentas porque en el foco de las miradas está las decisiones de Hansi Flick (antes muy alineado a lo que es el club y hoy algo más crítico), la actitud de Lamine Yamal (con unas lesiones repetidas que algunos señalan también a su ajetreada vida fuera de los terrenos de juego), la elección del Balón de oro (por colocar al canterano por encima de otros jugadores cuyas estadísticas del año pasado fueron mucho mejores), el ímpetu de Laporta (por mirar con desconfianza la gestión del equipo), y al vestuario en general (por indignarse cuando los retrasos de unos tienen un valor y los de otros, otro).

Es una línea muy fina la que separa la paz con las turbulencias, la tranquilidad con la inquietud. El avión azulgrana atraviesa una zona complicada y solo los próximos resultados provocaran que el fuego quede sofocado o, por contra, se avive. La situación económica de la entidad (pese a los balances optimistas que se presentan) es un peso, una lacra, que solo maltratan más la estabilidad. El club tiene la urgencia de volver al Camp Nou para empezar a pagar la enorme deuda que recae sobre sus espaldas. Y todo hace que se coja en pinzas porque la distancia entre el día y la noche se hace pequeña.