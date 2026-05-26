El toque de Flick antes del éxodo en el Barça

Suele aparecer Flick raramente en rueda de prensa para dar toques a sus futbolistas. El técnico alemán es más fan de aquello de lavar la ropa sucia en casa, pero cuando es realmente necesario utiliza Hansi la fuerza de una declaración pública para enviar un mensaje directo y contundente al vestuario. En el recuerdo queda aquella frase de “los egos matan el éxito”. No siempre se producen estas irrupciones grandilocuentes después de un descalabro deportivo.

Al contrario, es más dado el de Heidelberg a dejar caer este tipo de perlas en contextos de relajación o cuando detecta una acumulación de actitudes o de situaciones que no le gustan, ya sea en partidos o entrenamientos.

Héctor Fort charla con Hansi Flick en el Barça-Elche / Dani Barbeito

El otro día, tras el encuentro que daba carpetazo al curso en Mestalla, sorprendió quizás que adoptara un tono más bien crítico a la hora de hacer balance. Es verdad que el partido del Barça fue tan malo como indicó el resultado final (3-1), pero también es verdad que el equipo llegó al coliseo valencianista tras unos días de celebraciones (la cena de final de temporada, la visita a Port Aventura, un concierto de Bad Bunny al que él mismo dio permiso para ir a los futbolistas).

Difícil centrarse

No era sencillo centrarse y menos aún frente a un equipo que sí tenía cosas en juego a nivel clasificatorio. “Los jugadores no estaban 100% completamente concentrados. Me di cuenta de eso, pero creo que es normal. Hemos estado celebrando durante 2 semanas, y además se acerca la Copa del Mundo, así que entiendo que es su sueño.

Pero esto es el Barça, no podemos hacer esto. Quiero que todos estén concentrados desde el inicio de la próxima temporada”, soltó Hansi en la comparecencia posterior al encuentro y justo antes de que los futbolistas iniciaran sus vacaciones. Sonó más a una pequeña advertencia y aviso para navegantes a la plantilla antes del éxodo internacional.

Hansi flick, en rueda de prensa / Gorka Urresola

Hay Copa del Mundo de por medio y Flick es el primero consciente de lo que supone para un jugador la posibilidad de participar en una y lo difícil que es abstraerse de ello, sobre todo cuando, como le ha pasado al Barça, te quedas sin objetivos cuando quedan tres o cuatro partidos aún. Hansi arranca su tercer año.

Ya ha superado el periodo de tiempo que estuvo al frente del Bayern.

Terreno desconocido

Explora límites no experimentados antes en un transatlántico como el Barça. Y sabe que para seguir ganando y para dar un paso al frente debe tocar teclas y huir de cualquier atisbo de relajación o de exceso de confianza. Por suerte, sabe que es una plantilla joven y con hambre de ganar y no deberían producirse ese tipo de pecados. Pero será una pretemporada atípica, con muchos canteranos y con muchos futbolistas que vendrán del ‘chip’ Mundial y ya ha comenzado la ‘campaña’ para centrar al plantel.