Topuria hace soñar a España... otra vez

Topuria quiere lograr otro triunfo histórico / TWITTER

Ilia Topuria, aquel chico que llegó incluso a trabajar de hamaquero en las playas de Alicante mientras se formaba como artista marcial en el Climent Club está dispuesto, una vez más, a paralizar el mundo de los deportes de contacto. Las Vegas, epicentro mundial de las grandes veladas de MMA y boxeo, se viste de gala para recibir a uno de sus mayores estrellas. Ilia mueve masas y en la ciudad ya se nota el 'hype' para verle hacer historia de nuevo. Los carteles con su rostro están por toda la ciudad y se respira un ambiente de epicidad. No es para menos con todo lo que se nos viene.

Ilia —al que, por suerte, ya podemos volver a llamar Matador tras el estrepitoso fracaso de su fugaz apodo La Leyenda— volverá a hacer que todo un país trasnoche para verlo convertirse en campeón mundial de la UFC.

¿Se acuerdan de aquel ya lejano febrero de 2024, cuando un chico hizo que miles de españoles se mantuvieran despiertos hasta las 7:00 de la mañana para su combate ante Alexander Volkanovski?

Un servidor lo recuerda como si fuese ayer. Amigos y conocidos preguntando quién era ese chico tan bravo, echado para adelante y, por qué no, un tanto chulesco, que peleaba en eso que llaman la UFC por el cinturón de campeón mundial. También recuerdo a muchos que antes repudiaban este noble arte y ahora lo adoran. Para muchos, se ha convertido incluso en su deporte favorito. Y no me extraña, porque la UFC engancha.

Topuria, un 'as' fuera de la jaula / EFE

Lo que se consiguió ese 17 de febrero fue algo más que ver al primer español coronarse en la mejor liga del mundo. Ese día se encendió la llama en nuestras fronteras de un deporte —las artes marciales mixtas— que ya compite contra disciplinas más tradicionales.

En España, las MMA han llegado para quedarse. Los niños —y toda una generación de aficionados— tienen a Topuria como su gran referente, y cada vez más se interesan por este deporte. Los gimnasios no dejan de sumar inscripciones, y ya es costumbre ver eventos profesionales de promotoras nacionales como WOW o WAR rozando los 7.000 espectadores en Madrid y otras ciudades emblemáticas.

En poco menos de un año y medio, el hispanogeorgiano ha catalizado algo que era inevitable. Las MMA son uno de los deportes de referencia en Estados Unidos, y la UFC una empresa multimillonaria que sabe vender historias como nadie. Los yanquis van sobrados en eso. Tan solo hace falta ver lo que ha hecho la NBA con los recién coronados Oklahoma City Thunder, o la NFL con los Philadelphia Eagles en la pasada Super Bowl.

Pero volviendo a lo que nos atañe: Topuria tiene la oportunidad, este próximo 28 de junio, de escribir una página más en los libros de historia. Un capítulo especialmente dulce. En una mega pelea ante Charles Oliveira, uno de los campeones más queridos de todos los tiempos, El Matador puede conquistar la división del peso ligero y colocarse como el décimo púgil en la historia en adjudicarse cinturones en dos categorías diferentes.

Y lo mejor: representando con orgullo la bandera hispanogeorgiana sobre la jaula y delante de millones de aficionados locales, que ya ven nuestro país como una tierra de guerreros.

De alzarse con el triunfo, estaríamos hablando de Ilia como la mayor estrella del deporte (teniendo en cuenta la reciente retirada de Jon Jones y con el perdón de Islam Makhachev), al nivel de lo que fue en su día Conor McGregor, con quien —por mucho que le pese— comparte innumerables casualidades.

Un chico de la casa convertido en el juguete que más dinero genera para la UFC. No hay mayor orgullo posible.

Y desde SPORT estaremos al pie del cañón en Las Vegas para contarlo absolutamente todo, como hicimos meses atrás en Abu Dabi. ¿Están preparados para otra noche histórica?