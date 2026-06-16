Topuria perdió una pelea; otros, la vergüenza

La derrota forma parte del deporte. Y quien no esté preparado para abrazarla está condenado a no entenderlo nunca. Los más grandes de la historia también cayeron. Michael Jordan no llegó a sus primeras Finales de la NBA hasta 1991, después de años dándose de bruces contra los Pistons en la Conferencia Este. Leo Messi perdió finales, fue cuestionado hasta la crueldad en su país y tuvo que esperar hasta 2021 para romper la maldición con la Copa América. La grandeza casi nunca se construye en línea recta. Muchas veces empieza, precisamente, cuando llega el primer golpe de verdad.

Ese es ahora el proceso que deberá afrontar Ilia Topuria (17-1) tras su derrota ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. Una derrota dura, inesperada y dolorosa. Una de esas noches que cambian el relato de golpe. El hispanogeorgiano perdió el cinturón, perdió el invicto profesional y salió del octágono con el rostro completamente marcado por una guerra que Gaethje ganó con total merecimiento. Porque lo primero también debe quedar claro: Justin hizo una pelea extraordinaria. Ejecutó su plan, sobrevivió cuando tuvo que hacerlo y llevó el combate exactamente al terreno que necesitaba. Reconocer la grandeza de Gaethje, sin embargo, no obliga a destruir la de Topuria.

Y ese es el problema. No la derrota, sino todo lo que ha venido después. Apenas habían pasado unos minutos desde el final del combate cuando ya aparecieron los de siempre. Los que esperaban el primer tropiezo para hacer leña del árbol caído. Los que llevaban años acumulando rabia mientras Topuria noqueaba a Volkanovski, Holloway u Oliveira, se convertía en doble campeón, ponía a España en el centro del mapa mundial de las MMA y obligaba a todo un país a trasnochar por un deporte que antes apenas ocupaba espacio. Una derrota puede cambiar el presente, pero no reescribe el pasado, amigos.

Topuria perdió una pelea. No perdió todo lo que había hecho antes. No se convirtió de repente en un fraude. No dejaron de existir sus victorias, sus cinturones, su ambición ni el impacto que ha tenido en las artes marciales mixtas españolas. Pero el deporte moderno tiene muy poca memoria. Cuando ganas, eres carismático. Cuando pierdes, eras un bocazas. Cuando prometes un KO y lo cumples, eres una estrella. Cuando prometes un KO y caes, eras un soberbio. La diferencia no está tanto en el discurso como en el resultado. A Topuria no se le está criticando solo por perder. Se le está cobrando haber ganado hablando alto.

Porque sí, Ilia habla. Provoca. Vende sus combates. Se gusta. Juega el juego de la UFC mejor que casi nadie. Pero conviene recordar una cosa: esto también forma parte del negocio. La UFC no es solo deporte, también es espectáculo, narrativa, tensión, rivalidad y promoción. Lo han hecho Conor McGregor, Sean O’Malley, Israel Adesanya, Colby Covington, Chael Sonnen y tantos otros. Cuando lo hacen desde fuera, algunos lo llaman show. Cuando lo hace Topuria, muchos lo llaman chulería.

June 14, 2026, Washington, Dc, Dc, USA: Justin Gaethje and Ilia Topuria meet in the octagon for a 5-round bout at UFC Freedom 250 at The White House South Lawn on June 14, 2026 in Las Vegas, NV. (Photo by Louis Grasse/PXImages),Image: 1110350143, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Louis Grasse / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Louis Grasse / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 14/06/2026 / Louis Grasse / Zuma Press / Euro / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Curioso. Curioso también que muchos de los que ahora se lanzan a etiquetarlo como violento, macarra o engreído sean los mismos que apenas saben qué significan las siglas MMA. Ya ocurrió cuando noqueó a Charles Oliveira y lo remató con golpes de ground and pound tan legales como impactantes. Entonces hubo quien descubrió de golpe la supuesta brutalidad de un deporte que jamás se había molestado en entender. Opinar es gratis. Conocer, por lo visto, cuesta algo más.

Las artes marciales mixtas son un deporte durísimo, sí. Nadie debería disfrazarlo. Pero quien haya estado cerca de este mundo sabe que también es uno de los entornos donde más respeto se respira entre competidores. Hay códigos. Hay sacrificio. Hay meses de preparación, cortes de peso, lesiones, viajes, presión, miedo y una exposición brutal. Un peleador se sube a una jaula sabiendo que delante tiene a alguien que quiere quitarle todo lo que es suyo. El cinturón, el dinero, el invicto, la posición, el futuro. Y aun así entra. Por eso conviene medir un poco mejor las palabras antes de burlarse de alguien que abandona el octágono con la cara ensangrentada.

El rostro de Topuria en la Casa Blanca no reflejaba cobardía ni debilidad. Reflejaba exactamente lo contrario. Reflejaba a un peleador que siguió intentando competir incluso cuando el castigo era evidente. Reflejaba a alguien que, según él mismo reconoció después, había perdido visión primero en un ojo y luego en el otro. Reflejaba el precio de un deporte que no permite esconderse. En fútbol puedes tener una mala noche y diluirte dentro del equipo. En las MMA, la derrota se ve en la cara. Y aun así, Topuria no puso excusas.

Felicitó a Gaethje. Reconoció que fue su noche. Admitió el daño recibido. Dijo que llegó preparado, en forma y con uno de los mejores campamentos de su vida. Pudo hablar de lesiones, del clima, del corte, del árbitro o de cualquier otro factor. No lo hizo. Eligió una frase que debería pesar más que cualquier insulto escrito desde el sofá: “Sin excusas”. En un deporte lleno de excusas, Topuria eligió no usar ninguna.

También hay otro fondo incómodo en todo esto. A algunos les molesta Topuria más allá de la jaula. Les molesta su seguridad, su ambición, su forma de representar a España, su exposición, su éxito y hasta su origen. Les molesta que alguien que no nació aquí haya llevado los colores con un orgullo y una determinación que muchos solo valoran cuando viene envuelta en el relato que les conviene. Durante dos años y medio tuvieron que tragarse sus victorias. Ahora han encontrado la grieta perfecta.

Topuria ya no es invicto. Y quizá eso, por duro que parezca ahora, también puede formar parte de su historia. El invicto era una marca espectacular, pero también una carga. Ahora empieza otro capítulo. Uno menos perfecto, más humano y probablemente más interesante. Porque Ilia ya demostró que sabe ganar. Lo hizo en noches enormes, contra campeones, bajo presión y con todo el mundo mirando. Ahora le toca demostrar algo incluso más difícil, el saber volver. Ahí se mide también la grandeza.

Ahora Ilia deberá recuperarse. Curar las heridas físicas, digerir las emocionales y aceptar una realidad completamente nueva: ya no tiene el invicto. Ya no existe esa perfección estadística que parecía acompañarle a todas partes. Pero sigue teniendo talento, equipo, edad, hambre y una historia que todavía está lejos de terminar.

A los que simplemente analizan la derrota, perfecto. Esto también va de señalar errores, de reconocer que Gaethje fue mejor y de entender qué falló. Pero a los que han aprovechado la primera caída para celebrar el dolor ajeno, conviene recordarles algo: el regreso, si llega como debe, les va a escocer el doble.