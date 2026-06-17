El tono asténico que llamaba a gritos a Lamine Yamal

El mejor jugador del España-Cabo Verde tiene 40 años, un valor de mercado de 50.000 euros, es el portero titular del Chaves de la Segunda División portuguesa y un señor que rompió a llorar tras la gesta del empate. No es para menos. A los y las que, como yo, nos quedan dos telediarios para seguir abrazándonos al fútbol romántico que Infantino en particular y el negocio en general nos quieren sustraer, este futbolista representa esos maravillosos momentos que nos regala el deporte rey. Estoy segura de que mi sentimiento no lo comparten ni los seleccionados por Luis de la Fuente, ni el propio entrenador, ni los que estaban más pendientes de crucificar a los jugadores del Barça de este combinado que de otra cosa.

La rabia por la consecución del ‘nadaplete’ extiende sus tentáculos. Por no hablar de Cucurella, uno de los pocos ‘salvables’ del encuentro que, de repente, ha pasado a ser un icono del madridismo, aun cuando fue convocado como jugador del Chelsea. Pero ya saben ustedes que lo de agarrarse a un clavo ardiendo es práctica habitual de los merengues y el presidente electo Florentino Pérez ya se ha encargado de colocarlo en el ‘prime’ mundialista por obra y gracia de un fichaje inesperado. Buena contratación, dicho sea de paso, pero que me genera dudas razonables en manos de Mourinho y en un vestuario que aún cicatriza heridas. Las físicas y las otras.

Vimos en casa este España-Cabo Verde sin dar crédito a determinadas circunstancias que, al final, llevaron a La Roja al empate a cero. Esa sensación de ir a dos kilómetros por hora, aunque la temperatura ambiental era de 22 grados, nos llevó a la reflexión. Esas pausas de hidratación sin sentido que detenían ya no solo el juego, sino el ritmo competitivo, señalan y señalarán el camino. ‘La pela és la pela’ y la FIFA ni siente ni padece. No es excusa para analizar el mal juego de la selección española, pero sí un elemento que, por desgracia, ha venido para quedarse y hacer caja.

Sentimos desde el minuto 20 que Lamine Yamal era más necesario que nunca. El tono bajo, asténico, incoloro, inodoro e insípido llamaba a gritos al blaugrana que, cuando salió, elevó el tono vital. La moral de la tropa ya estaba bajo mínimos y el jugador del Barça solo pudo —que es mucho— sumar calidad y genio al equipo. Me pareció que miraba de reojo a su compañero Pedri, perdido en una posición que no es la suya.

Ya saben: sin el canario no hay fiesta. Con el cerebro desubicado, me preguntaba si la fatiga era más mental que física. Transcurrían los minutos, los centrales del combinado africano firmaban un partido excelente y no llegaban las soluciones de De la Fuente. Y aquí les dejo el dato frío: Cabo Verde solo cometió una falta. Esto dice mucho, no solo de su trabajo, sino de lo que mostró La Roja en el terreno de juego. El camino es largo y permite soluciones, correcciones e inyecciones de moral. Pero la historia, incorregible, nos deja un primer capítulo que debe servir para colocar las expectativas en el lugar debido. Que no es idéntico al que estas merecen.