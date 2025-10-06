Toni Fernández merece una oportunidad

Toni fernández y Fermín en el banquillo de Vallecas / Dani BARBEITO / Sport

Hansi Flick ha demostrado des del primer día que llegó al Barça que es un técnico que confía y apuesta por los jóvenes de La Masia. En el curso pasado creyó en Marc Bernal y Casadó y no tuvo problemas en dar minutos a jugadores que ascendían del Barça Atlètic como Gerard Martín o Pau Víctor.

Esta temporada Jofre Torrents y Dro ya han debutado y los primos Fernández se han estabilizado en las convocatorias. Una lesión ha aportado a Guille pero Toni ya suma este curso diez convocatorias.

El de Rubí no ha jugado hasta ahora ni un minuto y con el Barça Atlètic ha participado en tres encuentros. Toni debutó con el primer equipo en Barbastro la temporada pasada sumando diez minutos positivos para su carrera. Estrenarse de manera oficial con el primer equipo con apenas 16 años fue una muestra de confianza enorme de Flick.

Toni Fernández es un mediapunta de gran clase / Dani Barbeito

El entrenador alemán cree en este mediapunta zurdo que también puede jugar de extremo en las dos bandas y de falso nueve.

Flick ha contado con él en sus dos pretemporadas y lo ha convocado desde entonces en 17 partidos oficiales. ¿Por qué no jugó contra el sevilla cuando el equipo estaba atascado?

Sin Gavi y Fermín lesionados y con un Olmo poco inspirado Toni hubiera aportado dinamismo y mucho talento. Hoy escuché en una tertulia radiofónica que Flick miraba al banquillo en Sevilla y no veía nada.

Este tipo de comentarios de desprecio o poco conocimiento de los canteranos no se ajustan a la verdad o como mínimo son opiniones poco fundamentadas.

Toni Fernández aportó calidad y gol contra el Porreres / FCB

Si han llegado hasta el banquillo del Barça es porque han superado (Toni y los otros canteranos) numerosos controles de calidad. Potencial y talento no les falta, experiencia y oficio es evidente que de momento sí.

La razón por la que Flick no le está dando minutos hay que entenderla en el global de una gestión del alemán que busca no quemar a los jugadores jóvenes.

Dro fue titular contra la Real Sociedad y su debut no fue deslumbrante pero tanto el gallego como Toni están más que preparados para ayudar al equipo en momentos en los que falta frescura y clarividencia.

Toni es un chico con un talento natural para generar ocasiones y marcar muchos goles.

Toni Fernández celebra su gol ante el FC Seoul / Valentí Enrich

Su juego es tan eléctrico como técnico y contagia una ambición necesaria para una plantilla que viene de ganar mucho el curso pasado. Para que los jóvenes debuten hay que tener en ocasiones un punto de inconsciencia y no darle demasiadas vueltas a las posibles consecuencias de un mal partido.

Flick conoce bien a Toni porque lo ve entrenar cada día y su momento acabará llegando. Muchos argumentan que el momento de dar oportunidades a los canteranos es cuando las cosas van bien pero ante talentos del nivel de Toni siempre es un momento ideal para jugársela con él.

Toni Fernández no desespera y seguirá luchando para convencer al 'míster' germano.

Cubarsí, al lado de Toni Fernández y bajo la atenta mirada de Flick / Dani Barbeito

Si el alemán le da minutos como hizo el curso pasado con los Marcs (Casadó y Bernal) el Barça saldrá ganando porque ganará un elemento más para la causa.

Y si por lo que sea Flick considera que aún no es el momento sería importante que Toni juegue en el filial y no pierda el ritmo. El de Rubí tiene solo 17 años y debe tener paciencia.

Toni Fernández debutó en Basrbastro / Valentí Enrich

La fortaleza mental de este jugador es otro argumento sólido para pensar que su futuro a medio y largo plazo está en el Barça. Si Flick arriesga y apuesta por Toni Fernández nadie puede asegurar que el rendimiento sea positivo pero todo ayuda a pensar que así sería. El jugador lo está dando todo para disponer de una oportunidad pero como siempre los entrenadores tienen la última palabra. Confiemos en Hansi Flick.