No tomarás el nombre de Marc en vano

Gregori Lavilla, máximo responsable del mundial de Superbikes por parte de Dorna WSBK me comentaba recientemente que el principal activo de ese campeonato probablemente sea el hecho de tener ni más ni menos que 13 marcas de motos corriendo en él.

Y esta misma semana, todo un bicampeón del mundo como Sito Pons -uno de los deportistas más inteligentes que jamás he conocido- me señalaba que “cuando un piloto lucha por ganar un campeonato del mundo, jamás lo hace solo. Y tengo la sensación que a veces perdemos esta perspectiva, y en el caso de Marc Márquez algunos piensan que no compite contra nadie. Todo lo contrario, porque tiene que enfrentarse a unos rivales que se han pasado todo el invierno con una sola obsesión: ganarle. A toda costa”.

Les cito estas dos referencias porque ando un poco desconcertado con una tendencia que he detectado en los últimos días: dudar de Marc Márquez.

Es cierto que Marco Bezzecchi lleva cuatro victorias consecutivas: las de las dos últimas carreras de 2025 y las de las dos primeras de este año. Es verdad, también, que las Aprilia están en un momento muy dulce. Pero de ahí a plantear como hacen algunos que estamos ante “un cambio de ciclo”, dar por “acabado” el potencial de toda una marca como Ducati me parece como mínimo apresurado.

Hasta el momento han transcurrido dos Grandes Premios: el de Tailandia, que por ser el primero siempre hay que analizarlo con prudencia, y el de Brasil, que fue particularmente extraño desde muchos puntos de vista.

Marc es quinto en el campeonato, a 22 puntos del líder de la tabla, y hasta ahora “sólo” ha ganado la Sprint de Goiania y fue segundo en la de Buriram, con caída incorporada en la primera carrera larga del año. Pero su situación no es una hecatombe, como pretenden algunos. Es verdad que pudo sorprender que el pasado domingo, tras quedarse fuera del podio, al llegar a su box ordenara que bajaran la persiana a toda mecha. Y es cierto que una imagen que colgó en sus redes sociales donde se le veía con su brazo lesionado sumergido en una pileta con hielo puede generar un cierto desasosiego. Pero es importante “no tomar el nombre de Marc en vano”, como ya sabemos.

Este fin de semana llega la carrera de Austin donde el de Cervera siempre ha sido el “sheriff”. En la anteriormente citada conversación, Sito Pons reconocía que si Bezzecchi gana en el COTA su moral se disparará, y puede que a Marc no le haga ninguna gracia verse “destronado” -ni que sea por una carrera- en uno de sus feudos más sólidos.

Pero no olvidemos que la temporada es larga, muy larga, y que pasarán aun muchas cosas. Buenas, y malas. A todos.

Creo que a pesar de este arranque de temporada, Marc sigue siendo el gran favorito al título, de nuevo. Pero puede que por la progresión excelente de algunos de sus rivales, y en especial de la mejora significativa del rendimiento de sus motos, la victoria esté un poco más cara este año. Pero no imposible.

El mundial será probablemente más competido que el anterior, y es cierto que el motorsport se rige por ciclos. Ducati lleva mucho tiempo instalada en la cima, y el trabajo impulsado por Massimo Rivola en Aprilia está dando sus réditos incuestionables.

Cuando Izaskun Ruiz le preguntó por qué se había escapado el podio, Marc respondió “por falta de velocidad”. Puede que fuera así, pero Márquez jamás da puntada sin hilo, y el mensaje a sus técnicos fue claro. El sólo no puede hacerlo todo. No es sólo

cuestión de disponer de una buena moto, que la tiene, sino también de tener quien le arrope en la pista. Y hoy por hoy, en este sentido, Marc está solo. Ningún campeón lo es ganando a nadie. La situación actual no es su culpa; esas dudas son lo cosechado por quienes el año pasado despreciaron a todos sus rivales para encumbrar a quien no necesita palmeros.