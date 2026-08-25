¿Quién perdona a quién? Todos pierden con el 'caso Julián'

La situación que atraviesa Julián Álvarez es el paradigma de mala gestión. Un caso sin solución a corto plazo, sea cual sea la decisión tomada. El argentino está abocado a quedarse en un equipo donde no quiere estar. Para jugar ante una afición que no le siente ya como uno de los suyos. El Atlético se plantea cualquier salida menos el Barça y, en este laberinto, un futbolista de talla mundial se ha marchitado por la incapacidad de su actual club para abordar la situación.

Una cerrazón plasmada en la figura de Miguel Ángel Gil Marín, quien ya no es accionista mayoritario del club, pero sigue ejerciendo de consejero delegado. Julián solo tiene libertad para decirle que no al Arsenal. Para todo lo demás, una cláusula de silencio de 500 millones con la que cargar.

Atlético de Madrid

Los tiempos de rebelión han dejado de existir. Los jugadores generan cada vez mayores salarios, pero su poder de decisión ha menguado. Viven en jaulas de oro en las que, además, no se les permite sentir. Con la vitola de millonario hay que aguantar las plusvalías de odio que vengan. Pedir perdón, someterse a los abucheos y correr en cualquier dirección. Pero en el fondo, lo último que un aficionado quiere, del Atlético o cualquiera, es un jugador que pide una amnistía para salir.

Nadie se podrá sentir satisfecho cuando se cierre el mercado. El Barça, tampoco. Porque ha condenado públicamente las negociaciones a un fichaje para el que hay que buscar una alternativa en los últimos días de un mercado frío y calculado. Donde se toman decisiones duras como descatalogar a canteranos que llevan toda la vida de azulgrana para hacer hueco a nuevas posibilidades.

El Barça incomoda en Madrid

De ahí que, empatía para todos o para ninguno. Julián quiso jugar en el Camp Nou, una voluntad que también manifestó Rodri y que se cumplió. Algo que, por cierto, todavía no se entiende en Madrid. Parte del problema es ese. Una entidad hasta hace nada asfixiada económicamente ha vuelto a la mesa de las negociaciones. Lo hace, además, después de dos años de victorias que le dan un resuello que antes no tenía.

Una situación incómoda para los que siguen con el sambenito de una crisis que se supo abordar. La falta de problemas en las inscripciones de los fichajes barcelonistas ha hecho apretar a más de uno los puños en la capital. Y con Julián, el bloqueo atlético es una victoria por evitar que Flick refuerce un proyecto que vuelve a generar confianza en todo.

Enrique Cerezo y Joan Laporta, en el palco del Metropolitano / EFE

De ahí que en el Metropolitano se apuren en culpar a Julián de su situación y exoneren a Simeone, pese a que la gestión del técnico argentino ha provocado que esta crisis sea aún mayor. Lejos de trazar una estrategia de contención y remedio, como en su día se hizo en el regreso de Griezmann, se ha alimentado el relato de que son necesarios otros jugadores comprometidos. “Mientras esté” como coletilla para un falso apoyo.

Faltan testimonios públicos por parte del club que no sean el simple derecho de propiedad sobre un jugador que se ha sentido enemigo en su propia casa, donde es cierto que le aplaudieron tras meses sin meter un gol. Cuando todavía no existía la carga incriminatoria sobre un delantero que ha sido más valiente que todos aquellos que se aferran a clubes en los que saben que no jugarán y para los que vale más un buen sueldo que buscar un lugar donde encajen de verdad. Dicen que un par de goles bastarán para que el colchonero se olvide de la traición. Permítanme dudarlo. Menos fácil aún es que Julián se reconcilie con un campo de minas y reproches.