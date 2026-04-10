Esto es todavía peor que lo del penalti de Guruceta

Dos días después del atraco al Barça en la Champions, sigo sin entender cómo es posible que un árbitro internacional no sancionara el penalti por manos de Pubill. Es imposible que ni él ni ninguno de sus asistentes, los tres de campo y los del VAR, no lo vieran ni se sepan el reglamento. Es tan flagrante el error, tan clara la jugada, balón puesto en juego con el pie por el portero dentro del área pequeña y seguidamente recogido con las manos por un jugador de campo para situarlo en otro punto del terreno, que no cabe lugar a la duda. Aquí no hay interpretación posible, es fácil: balón en juego y mano dentro del área, lo cual lleva a la conclusión de que Kovacs y sus secuaces no quisieron pitarlo o no sirven para esto.

El escándalo es de tales dimensiones que recuerda a una jugada histórica del fútbol español que pasó a la historia como el error más grave cometido por un árbitro: el penalti de Guruceta. Fue en 1970, Barça-Madrid de Copa del ¡Generalísimo!: entrada del defensa barcelonista Rifé al madridista Velázquez dos metros fuera del área, que el árbitro, Emilio Guruceta, pitó como penalti.

En plena dictadura y tensión Catalunya-Madrid, aquello fue una bomba. Pues bien, lo del miércoles todavía fue peor porque fue una jugada limpia, con los jugadores parados, el árbitro también parado, sin las pulsaciones a mil, sin nadie que pudiera obstruirle el campo de visión, sin nada que interpretar, ¡CON VAR! Penalti. Y si luego el Barça lo falla o acaban 1-5, pues perfecto. Pero al Barça se le negó la posibilidad de empatar en el minuto 55 y dar un golpe moral a su rival del que ya hubiéramos visto cómo se recuperaba. Un robo. Otro más.