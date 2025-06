Titulitis o talentitis, esa es la cuestión

Lamine ha firmado una temporada absolutamente brutal

A pesar de que a la temporada 24-25 le quedan todavía dos apéndices, el pescado fresco y de calidad, el de las Ligas y la Champions, ya está todo vendido y disfrutado. Así que es inevitable proyectarnos hacia el Balón de Oro para el que los aspirantes ya han hecho la mayoría de sus méritos. Por lo que les decía de los apéndices, Lamine Yamal juega con desventaja respecto a Dembélé y Mbappé, que ya verán cómo nos intentarán colar al madridista en la terna de aspirantes. El barcelonista no tendrá el escaparate del Mundial de Clubs, así que es muy importante que salga vencedor de su duelo directo en el España-Francia de la Nations League.

Individualmente, Lamine es el mejor, el más talentoso, el más genial, el que levanta a los espectadores de sus asientos. Pero Dembélé es el que más ha ganado y también el que más puede ganar.

Me centro en Lamine y Ousmane, el Mbappé de esta temporada no me interesa, aún sabiendo que todo es posible en este circo de los premios. Todo va a depender de si decide premiar al talento o al resultadismo. La titulitis es el gran enemigo de Lamine Yamal. Talentitis o titulitis, esa es la cuestión. Debería ganar el mejor, pero permítanme que sea escéptico.

De momento, la UEFA le ha dado a Doué el premio al mejor jugador joven de la Champions (titulitis) y cuando veo que no se qué Centro de Estudios considera a Tchouameni, que no es central, el segundo mejor central del mundo, ya se me ponen los pelos de punta. En este escenario, estarán ustedes de acuerdo en que Lamine es el único que puede salvar al fútbol-fútbol del fútbol-negocio/intereses.

