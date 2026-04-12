Tiren sus redes en la Ligue 1

El descalabro audiovisual de la Ligue 1 ha dejado al fútbol francés en una situación que ya no es coyuntural, sino estructural. La falta de liderazgo y cintura negociadora durante la pandemia en la venta de las retransmisiones ha debilitado el principal motor de ingresos de la competición. Y en una industria en la que los derechos de televisión son un pilar básico de la competitividad, las consecuencias son evidentes.

Hoy, el mercado doméstico francés no es suficiente para que un club de la Ligue 1 pueda ser relevante en Europa sin incurrir en pérdidas constantes. El conjunto de equipos de Primera y Segunda División de Francia ha perdido más de 3.000 millones de euros en la última década, y la temporada 2024-2025 deja una lectura difícil de ignorar: la sostenibilidad económica de la liga solo pasa, a medio plazo, por una devaluación deportiva.

Los datos son elocuentes: 23 de los 36 clubes de la LFP cerraron el último ejercicio con pérdidas, un 64% del total. No es un episodio aislado, sino una tendencia que en algunos casos ya se ha cronificado. Más preocupante aún es lo que ocurre en la élite: prácticamente todos los equipos que compiten en torneos de la UEFA lo hacen asumiendo déficits relevantes, evidenciando que el mercado nacional no les permite competir en igualdad de condiciones sin gastar más de lo que realmente generan.

Durante este tiempo, el sistema ha descansado en exceso sobre el Paris Saint-Germain (PSG) como locomotora internacional. Pero depender de un único actor no refuerza una competición; la expone. Sin una verdadera competencia por el título, el producto pierde atractivo y, con él, valor en el mercado global. Ahí tenemos el ejemplo del Big Six de la Premier League o ElClásico de LaLiga.

En paralelo, los clubes españoles llegan a este momento con una posición financiera más ordenada. Tras años de ajustes, control económico y la ola de inversión promovida por CVC, el margen de maniobra es mayor. Y ahí es donde aparece la oportunidad.

Porque el fútbol francés va a necesitar vender si sus inversores tiran la toalla o los hay que quieren que UEFA no les vete en sus torneos. Y hacerlo con urgencia rara vez permite maximizar valor. España, por proximidad, conocimiento del mercado y capacidad para absorber talento en un rango salarial medio, está bien posicionada para aprovechar ese contexto.

El riesgo, si no, es claro. Los inversores de la Premier League han ido entrando en clubes de Ligue 1 y Ligue 2 como plataformas de captación y, esta vez, el fútbol español haría bien en no mirar hacia otro lado para que la crisis del vecino sea su oportunidad. Si no, otros la aprovecharán.

El deporte femenino rompe el techo de los 3.000 millones

El deporte femenino de élite ya no es una promesa de futuro, sino una realidad financiera de presente. Según Deloitte, la industria superará por primera vez la barrera de los 3.000 millones de dólares en 2026, un crecimiento del 26% interanual que confirma la aceleración del sector. El área comercial y el patrocinio son el gran motor, aportando el 45% de unos ingresos que atraen cada vez más a fondos especializados, como Ariel Investments y su vehículo de 1.000 millones.

Norteamérica sigue liderando con el 54% del mercado, mientras Europa (14%) busca su espacio a través de la profesionalización del fútbol y el baloncesto. El tenis sigue marcando el camino de la rentabilidad individual: Coco Gauff, la mejor pagada con 33 millones de dólares, genera el 75% de sus ingresos fuera de la pista. El dato es la clave: el éxito sostenible hoy ya no depende solo de la épica, sino de la inversión estratégica.