Bien tirado, presi

Joan Laporta en la reunión ordinaria del senado

En otros momentos nos hubiésemos vuelto locos y también, por el efecto de la testosterona, hubiésemos ido a fondo y Nico Williams hubiese recalado en el Barça a un coste desorbitado por haber tenido que incluir una cláusula liberatoria y eso hubiese obligado a tener que echar mano de una nueva palanca.

La situación, evidentemente, ahora es distinta. El President Laporta ha priorizado el “seny”. Ahora que tenemos el club muy reconducido tanto a nivel deportivo como económico, no debemos correr riesgos que sí tuvimos que asumir en otros momentos de mayor debilidad. Y como tenemos la experiencia de lo poco que cuesta arruinar una institución y lo mucho que ha costado reflotarla, debemos agradecer al President Laporta que se haya mantenido firme en la negociación no aceptando cosas que podían acabar perjudicando al club.

El Barça tiene el dinero con el que debía hacer frente al pago de la cláusula de rescisión disponible en la caja. No tiene necesidad alguna de recurrir al crédito como algunos erróneamente afirmaban. Y el fair play no nos debe preocupar. Cada vez estamos más cerca de la normalidad. Y además en este caso fue el jugador quien se acercó al Club. Por tanto o aceptaba los condicionantes del Club o no venía. Así de claro.

Sinceramente, el jugador que tenga dudas o pueda estar incómodo, mejor que no venga. Tenemos claros ejemplos de jugadores que asumieron el riesgo y confiaron totalmente en el President y el equipo gestor. Esos son los que nos interesan.

Ahora no tenemos urgencias y sobretodo disponemos de un equipazo. Una perfecta combinación de juventud y experiencia. Y debemos seguir nutriéndonos de la cantera. No nos ha ido nada mal. Sigamos apostando.

El presidente del Bilbao ya se lo encontrará. Ha inflacionado los salarios deportivos para tratar de ganar las próximas elecciones. Populismo barato que nos recuerda a tiempos pasados en nuestra casa.

Muchas gracias Presi Laporta por priorizar una vez más los intereses del Club. Por no importarte que algunos consideren que hemos perdido una partida. Y que no hayas capitalizado este fichaje a nivel de popularidad ante las próximas elecciones. Esto te hace aún más grande y los socios te lo agradecemos.