Opinión
Muy tieso debe estar Florentino para no fichar
Sólo la situación económica explica el inmovilismo del Madrid en el mercado de invierno
Se ha cerrado el mercado de invierno y el Madrid no ha movido ficha, lo que no deja de ser extraño dados los evidentes signos de desequilibrio que presenta la plantilla blanca y la falta de un muy determinado perfil de futbolistas. La situación es tan grave que los resultados no pueden maquillarla, al contrario, la agravan.
Derrotados en la Supercopa, eliminados por el Albacete en la Copa y condenados al pelotón de los torpes en la Champions tras un cambio traumático de entrenador, cualquier técnico medianamente capacitado sabe que al Madrid le falta fútbol y que con sus carencias actuales será difícil que remonte el vuelo.
Lo normal sería que un club como el Madrid, obligado a ganarlo todo y a satisfacer a sus socios, hubiese aprovechado la ventana de invierno para reforzarse e intentar paliar sus carencias. Pero, no, Florentino no ha movido ni un dedo. Se ha ido Endrick, que se está hinchando a marcar goles en Francia, pero no ha venido nadie. ¿No les parece raro?
Aquí hay gato encerrado y todo indica que está en la economía. Por mucho que la propaganda madridista trate de esconderlo, el club no nada en la abundancia. El nuevo Bernabéu no rinde como se esperaba, la deuda pesa y los fichajes de verano han sido una ruina que ha empeorado la situación. Muy tieso ha de estar Florentino para no fichar. Se trata de un inmovilismo impropio en él, que le deja solo ante el peligro de quedarse un año en blanco. Con el pichichi de los penalties, sí, pero con un cero patatero en títulos que socave su prestigio e influencia internacional.
