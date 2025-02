Los tiempos (y los méritos) del Espai Barça

Estado de las obras del Spotify Camp Nou en febrero de 2025 / FC BARCELONA

Sin que sirva de precedente, o sí, estoy de acuerdo con Elena Fort, la vicepresidenta del FC Barcelona. Una persona, a lo largo de su vida, puede caer en contradicciones. Uno puede ser de izquierdas por convicción y acabar votando después a Vox. Declararse cristiano practicante y terminar abrazando el Islam...

Una cosa es la ideología y las convicciones y otra muy distinta los intereses puntuales y personales. Por eso siempre tengo muy presente esa frase que dice que “honesto es quien cambia su pensamiento para afinarlo a la verdad y deshonesto es quien cambia la verdad para afinarla a su pensamiento”.

Elena Fort se ha pasado diez años (desde 2010 hasta 2020) criticando ferozmente, incluso llegando a la mala educación, todas y cada una de las decisiones que tomaron las juntas de Rosell y Bartomeu: Qatar, Espai Barça y su financiación, Barça TV, Asambleas, fichajes, comisiones... Todo. Y semana a semana.

Una verdadera gota malaya, si bien estaba en su derecho, por supuesto. Lo que no puede hacer ahora es arremeter contra la oposición diciendo que han utilizado el ‘Caso Olmo’ para atacar al Barça. No, han criticado a sus gestores, no al FCB. Y estaban ejerciendo el mismo derecho y barcelonismo que ella durante dos lustros. ¿O acaso la libertad de expresión y el derecho a la crítica solo le pertenecen a ella? ¿Solo hay una verdad absoluta?

Sí que es contradictorio, sí, que hace muy pocos años criticara vehementemente que pagar 800 millones por el Espai Barça iba a ser una hipoteca y una esclavitud para el club y ahora que va a costar 1.500 millones (más el Palau Blaugrana) no tenga nada que decir y le parezca bien.

“Explicar, escoltar i donar respostes”, escribió la vicepresidenta en X después de la última sesión informativa sobre el Espai Barça con un grupo de socios. Aplaudo estas reuniones porque son necesarias, si bien las aplaudiría mucho más si de verdad se hiciera un ejercicio de transparencia ‘com cal’. Sí, empezando por saber qué empresas han comprado el derecho de explotación de los asientos VIPS. Se lo preguntaron en una entrevista y afirmó que no lo sabía. Luego, que era confidencial. Es decir, “expliquem” lo que nos interesa y como nos interesa. ¿A eso se le puede llamar transparencia? No puede haber nada peor que presumir de ella y ejercerla a la carta, a conveniencia propia.

Hace mucho tiempo que vengo preguntando públicamente que el FCB nos explique, en aras de esa transparencia que pregona, qué personas del club fueron las responsables del cambio de condiciones que permitieron que la constructora Limak pudiera participar en la remodelación del Camp Nou. Sí, porque fue altamente sospechoso que ganara el concurso la única empresa que precisamente se benefició de la eliminación de esos requisitos. Y también he preguntado si esa decisión se aprobó en junta directiva o no. Silencio...

Con el tema Espai Barça y el regreso al Camp Nou, desde hace mucho tiempo, vienen ocurriendo cosas que merecen una profunda reflexión. Miren, todos queremos que el nuevo Estadi sea una maravilla, la envidia del mundo entero. Y lo será. Y seguro que todos están trabajando muy bien y dejándose la piel para que así sea. Sinceramente, lo de menos, a mi juicio, es que estuviera listo para el 125 aniversario, febrero o junio, porque todos los expertos sabían y saben que los retrasos son inevitables en una obra de esta magnitud.

El ‘quid’ de la cuestión es que tanto el presidente Joan Laporta como Elena Fort insistieron hasta la saciedad, incluso afirmándolo con cierta altanería (“salvo catástrofe”), que el equipo regresaría en noviembre de 2024 con el sesenta por ciento del aforo y la botiga y el museo a pleno rendimiento. Nadie, absolutamente nadie, les puso una pistola en el pecho para que osaran llevarle la contraria a todos los expertos del sector. Y claro, han quedado retratados. Ese es uno de los problemas.

El otro problema es que nos dijeron/explicaron que había ganado Limak porque era el proyecto más barato económicamente, el que garantizaba acabarlo antes que cualquier otra empresa constructora... y que el club estaba protegido porque percibiría un millón de euros por cada día de retraso. Ese fue el gran ‘gancho’. ¿Y qué ocurre ahora con esa indemnización? Ni Elena Fort ni Joan Sentelles fueron capaces el otro día de aclararlo. Balbucearon, se hicieron un lío, y los socios salieron de esa reunión informativa igual que habían entrado.

Y por favor, que nadie se ponga medallas. Es muy plausible todo el trabajo que se está llevando a cabo, pero el Espai Barça tiene muchos padres, no solamente uno (desde Francesc Miró-Sans hasta Núñez). Esta junta hizo lo que tenía que hacer, porque estaba en su programa electoral. Como hubieran hecho Toni Freixa o Víctor Font de haber ganado uno de ellos las elecciones en 2021.

Conviene no olvidar que la junta actual asumió la propuesta arquitectónica de Nikken Sekkei, ganadora del concurso internacional arquitectónico impulsado por la junta anterior, y que igualmente hizo suyo el mismo modelo de financiación cerrado con Goldman Sachs.

Aquí no se trata de ser valientes, solo de continuar el legado que recibieron. Si esta junta hubiera tenido que empezar desde cero, muy probablemente tardarían también más de diez años en tener acabado todo el Espai Barça. La junta anterior igualmente se dejó la piel y se comió el marrón, como era su obligación, de esperar largamente la aprobación del Plan General Metropolitano, tuvo que pactar con las asociaciones de vecinos, vivió los cambios en el Ajuntament de Barcelona... y se tragó la pandemia. Sí, es verdad, se durmieron con la asamblea de ratificación de la financiación y les atropelló la moción de censura.

Esta junta debe estar feliz y contenta de haber tenido el honor de continuar el proyecto del Espai Barça y hacer sus propias aportaciones. Todo es mérito de todos. Y que el equipo vuelva al Camp Nou cuando tenga que volver. Es lo de menos. Aquí quien debe ganar es el FC Barcelona.