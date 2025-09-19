Tiempo de Revisión en Real Madrid Televisión

Xabi Alonso, sobre la roja a Huijsen: "No me ha convencido la explicación del árbitro" / Perform

El género arbtiral siempre ha sido muy apreciado en la cultura audiovisual deportiva. La pieza canónica es, quizás, el "¡Rafa, no me jodas!", que se escuchó claramente en La Romareda el 29 de septiembre de 1996. Aquello pasó del siguiente modo: córner a favor del Barça, ocasión desaprovechada por los visitantes y 'cristo' en el área. Couto le da una aptada a Aguada y Solana le responde con un manotazo. El luso ejecuta un magistral rodillo por el suelo y Rafa Guerrero, anónimo por aquel entonces, llama a Mejuto González y le dice claramente: "Penalti y expulsión".

El asturiano fue claro: "¡Rafa, no me jodas!". O no, porque esa cita nunca resistió realmente, aunque pasó a la posteridad. La literalidad fue la siguiente: "Venga, joder, Rafa, me cago en mi madre, ¿expulsión de quién?". Años después, con la instauración del VAR, llegaría otro momento célebre en los diálogos que se establecen entre los árbitros de campo y los de Las Rozas, que bien podrían estar en un capítulo de The Office. Por aquel entonces, era un trabajo de 'El Día Después', hoy corre a cuenta de la propia RFEF, quien en un ejercicio de transparencia decidió publicar los audios del VAR.

La nueva vuelta de tuerca es 'Tiempo de Revisión', un programa creado por el propio CTA con el objetivo de explicar las jugadas conflictivas. Un ejercicio de transparencia y responsabilidad social. Aunque las explicaciones, como ha ocurrido con la roja de Huijsen, pueden confundir más al personal que consume estos formatos. Porque el deporte que se popularizó por la facilidad de sus reglas se ha vuelto un marasmo de situaciones en el que ni el propio reglamento sirve para entender lo que ha pasado con un balón de por medio.

En LaLiga, la polémica moderna empezó en 2019 en el Bernabéu, con una internada de Vinicius que cortó el portero de la Real Sociedad. ¿Saben quién era? Gerónimo Rulli. El mismo que, ahora como portero del Marsella, hizo caer en la trampa a Carvajal. La Commedia dell'Arte se ha apoderado del mundo del fútbol y es un argumento a favor de los que saben usarla. También el saber estar que Carvajal perdió y del que se dio cuenta desde el mismo instante de su cabezazo. En aquella acción de hace seis años se hizo célebre el: "Todo ok, José Luis".

Fue la frase que pronunció Melero López desde el VAR para decirle a Munuera Montero que la vida seguía igual y que ya demasiados penaltis había recibido a su favor el Madrid. La estadística que se ha puesto sobre la mesa como respuesta al saldo de expulsiones que está en el dossier que el club blanco llevará a la UEFA. Un formato de tapa dura, que contrasta con los vídeos de los colegiados perfectamente editados que se emiten en Real Madrid Televisión. Píldoras que parecen capítulos de Crímenes Imperfectos y que empastan de modo magnífico con la parrilla cinematográfica del canal, en la que se incluyen, entre otros, títulos como Sangre por Sangre u Ojo Asesino.

El 'meme' de Mel Gibson, director de 'La Pasión de Cristo', hablando con Jim Caviezel, actor principal del film. / IMBD

El género arbitral necesita ser explotado como es debido. Se deben concentrar esfuerzos. Tiempo de Revisión en Real Madrid Televisión sería una sinergia exitosa. Reforzaría la licencia de TDT y podría generar todo un ecosistema de programas asociados. Desde 'Crónicas Negreiras', como máxima expresión de la hemeroteca, hasta un Versión Española, donde los expertos, cinematográficos o anatómicos, discuten sobre los arbitrajes. Sin cambiar a Cayetana Guillén Cuervo, por supuesto, una de las pocas personas que es del Barça y del Atlético a la vez. Y como sintonía, 'Mala Vida' de 'Mano Negra', para que atraer al público alternativo. Es decir, el resto de equipos, quienes, como en el 'meme' de La Pasión de Cristo, escuchan, ensangrentados, las quejas del director (Mel Gibson) sobre los miles de males que le atenazan.