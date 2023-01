La tercera vía: ¿un 4-4-2 'estilo Barça'?

La extraordinaria y balsámica victoria del Barça en la Supercopa tiene valor doble: lo logró contra su máximo rival y con un gran juego. Esta vez, el equipo dio un gran espectáculo, afianzando además un once 'tipo' que si no hay lesiones se convertirá probablemente en el referente de lo que queda de temporada: los que no estén en el once de pasado domingo ya pueden ir pensando que, salvo milagro, pasan a ser suplentes.

Pero la final no solo reafirmó un once indiscutible: sirvió también para certificar la apuesta de Xavi por un peculiar 4-4-2, que ha cristalizado en el mejor momento. Hasta la fecha, Xavi había planteado muchos de sus grandes partidos a tumba abierta, oscilando entre los clásicos 3-4-3 y 4-3-3, pero ante el Madrid tomó una decisión trascendente: proteger la defensa y poblar el medio campo.

Efectivamente, el uso del 4-4-2 no fue una renuncia del estilo: el Barça dominó el juego ampliamente y llegó a hacer espectaculares rondos de más de un minuto sin que el Madrid oliera el balón. No fue un 4-4-2 clásico, sino un sistema elástico en el que Pedri se incorporaba a la línea de ataque o Balde al medio campo, pero fue en esencia el dibujo clásico de 4 defensas, 4 mediocampistas y 2 delanteros. El mérito de Xavi es que supo aplicar el dibujo más estándard del fútbol pero sin perjudicar el juego clásico del Barça, que fue siempre reconocible. Eso sí, quedó claro que hay una evolución entre el Xavi que defendía el 4-3-3 casi como un dogma en su presentación y el Xavi de la Supercopa, que parece haberse dado cuenta que tiene que ser un punto más prudente y menos arriesgado.

El Barça demostró el domingo que puede dominar el juego sin perder el control ni tampoco la solidez defensiva. La gran noticia es que el equipo de Xavi parece haber llegado a aquel punto clave en el que se encuentra el equilibrio. Pero, curiosamente, se ha logrado a lomos de un 4-4-2 aparentemente de lo más vulgar. Quizás porque este Barça, más que el equipo de vértigo con el que soñaban Xavi y Laporta, es más un conjunto sólido, compensado y eficiente. Según con qué entrenador y con qué directiva, ni la consecución de un título habría tapado la histeria colectiva por el uso de un 4-4-2 en una final. También en esto hay una nueva era en el Barça: los duros debates de antaño de repente se han vuelto apacibles.

Por eso, sin que haya muertos en las calles, ya podemos preguntarnos si entre la pureza del 4-4-3 y la vulgaridad del 4-4-2 de toda la vida, quizás Xavi haya encontrado una tercera vía en los eternos debates sobre el estilo del Barça: ¿Un 4-4-2 'estilo Barça'? Veremos si cuaja.