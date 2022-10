Tercera oportunidad para el Barça de Jasikevicius

La Euroliga le es esquiva al Barça. En las dos últimas campañas, con Saras de técnico, los blaugranas han rozado el éxito tras completar unas fases previas jugando un básquet de gran nivel, pero perdiendo en la Final Four. Ya sabemos que en este club ganar títulos es lo realmente trascendente. La actual plantilla está sobradamente capacitada para volver a optar al máximo.

Eso sí, siempre y cuando todas las piezas del engranaje rindan a pleno nivel. Por ejemplo, Satoransky ha de ser un jugador trascendente. Lo era Calathes, y ahora es su turno. Si el tándem Mirotic-Higgins no ejerce de referente, no habrá nada que hacer. No es cuestión de cómo están ahora, sino de qué versión tendrán a la hora de la verdad. Kalinic no ofrece dudas, Vesely tampoco y aún menos Jokubaitis, Kuric o Laprovittola.

Sanli y Abrines están completando un inicio de temporada increíble y Tobey ya se vislumbra que sumará. Habrá que estar atentos a la aportación de Da Silva, Paulí o Sergi Martínez, que tendrán minutos como especialistas necesarios. Para Jasikevicius es ya casi una obligación ganar la Euroliga. Vino a alcanzar objetivos importantes y ahora es el momento.

RIVALES QUE DAN MIEDO

El Efes es el teórico favorito. De la mano de Atamán, el equipo turco empieza a ser una leyenda en Europa. Y no para de reforzarse. Si los Larkin, Beaubois, Bryant, Micic, Pleiss, Zizic o Dunston son viejos conocidos, este año contarán con el estelar Clyburn,-la ausencia de los conjuntos rusos ha beneficiado a muchas plantillas- y un Polonara muy competitivo. Una plantilla excelsa. Sin duda, el Madrid es el otro gran aspirante. El Barça ya sabe cómo se las gastan los blancos. Tienen un equipo que no se lo acaban -aún pueden fichar más hombres- y con Tavares todo es posible.

Los conjuntos italianos también entran en escena. El Milán de Messina ha pescado en Rusia a Pangos, Baron y Voigtmann, y se hace con los servicios del ex del Barça Davies. Casi un equipo nuevo. Pero la Virtus de Scariolo no se queda atrás. Ya contaban con Hackett y Shengelia, ambos del CSKA, y ahora suman a otro CSKA como Lundberg y a Bako del Manresa. Un equipo peligroso si tenemos en cuenta que Belinelli y Teodosic son parte del complemento del conjunto boloñés.

Puede que Fenerbahce, con Itoudis de técnico, esté un paso por debajo. Pero si tienes a Calathes y Hayes-Davis, que vienen del Barça, a Wilbekin del Maccabi y el retorno desde la NBA de Nemanja Bjelica, puedes soñar con estar entre los mejores. Los dos equipos griegos serán outsiders de nivel, como siempre. Y cabe destacar la presencia, un retorno ilusionante, de Obradovic en un banquillo de la Euroliga. Su Partizan, con Exum como gran figura, volverá a la élite.