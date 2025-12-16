Ni Ter Stegen ni Tek, en Guadalajara merecería jugar Diego Kochen

En el debate de la portería del Barça hay un nombre que se está convirtiendo en invisible tanto para la opinión pública como para el cuerpo técnico. En Guadalajara todo apunta a que jugará el polaco Szczesny aunque hay quién argumenta que debería jugar Ter Stegen. ¿Alguien se acuerda de Diego Kochen? Cuando Joan Garcia se lesionó, el portero estadounidense de La Masia se encontraba con su selección jugando el Mundial Sub-20. ¿Qué hizo entonces el Barça?

Tek no está decepcionado con su papel / Valentí Enrich / SPO

Reclamar la presencia de Kochen para que ejerciera de segundo portero cuando ya estaba Eder Aller con todas las garantías para ocupar este rol. Kochen renunció a jugar con su selección y probablemente perdió muchas opciones de optar a ser una opción para Pochettino para el mundial que se disputa en su país. Y lo hizo sin rechistar porque su equipo le necesitaba. Todo el mundo habla del Mundial y Ter Stegen y del sacrificio del portero canterano nadie.

Kochen está muy valorado en el vestuario del Barça / Valentí Enrich

¿Saben cuantas convocatorias oficiales suma Diego Kochen sin haber debutado con el primer equipo? Kochen lleva más de dos años y medio ejerciendo de tercer portero y ya ha sumado 79 convocatorias con el primer equipo.

Además Diego entrena a diario con el primer equipo y ayuda a los dos porteros principales sin jugar muchos partidos con el filial con el riesgo de perder ritmo competitivo. Ante un equipo del nivel del Guadalajara Diego Kochen merecería un premio a este trabajo oscuro. Si el Barça quiere formar a un portero que pueda competir en un futuro con Joan, necesitará mostrar su nivel en algún partido.

Diego Kochen se ha entrenado con el filial / FCB

Para Tek o Ter Stegen este sería un partido burocrático, para Kochen sería culminar el sueño de una vida. En detalles así está también el hecho de apostar por La Masia. Además hay algo importante, en los últimos partidos con el filial, Kochen ha mostrado un nivel muy alto con partidos que le hacen digno de recibir una oportunidad superior.

Y si alguien cree que es un riesgo innecesario darle esta oportunidad hay que recordar que el Guadalajara acaba de perder 3-1 contra el Castilla. ¿No puede el Barça competir en esta eliminatoria con el portero de su filial?