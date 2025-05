Ter Stegen recuerda a Busquets

Ter Stegen en el calentamiento previo al partido de Liga ante el Espanyol / VALENTÍ ENRICH

El Barça ha vivido tan bien y durante tanto tiempo con Ter Stegen que ha pasado algo similar a lo que pasó con Sergio Busquets, nadie ha previsto que algún día habría que buscarle relevo. Y ese día parece haber llegado. No porque unos imbéciles en 'X' hayan decidido que así sea con el #TerStegenOut como ya vociferaron con el #KoemanOut o el #XaviOut, sino porque el propio club ha dicho que ha llegado el momento.

La portería no se había convertido en una urgencia hasta que el alemán se lesionó a finales de septiembre del año pasado. La rodilla rota del guardameta abrió un melón que reposaba tranquilo en la nevera desde hacía tanto tiempo que, una vez pasado por el cuchillo, salió pepino y amargo. Iñaki Peña llevaba esperando toda su vida un momento así y no supo hasta entonces que nadie apostaba realmente por él.

Iñaki Peña y Szczesny, en una imagen esta temporada / EFE

Prefirieron ir a buscar a un portero jubilado al que tuvieron que convencer entre unos cuantos que dar la alternativa sin matices a un canterano cuya ficha, además, es demasiado importante como para tenerla escondida en el banquillo. Dijeron que Szczesny venía por si acaso, pero acabó siendo "nuestro número uno", que así lo decidió (y tenía todo el derecho a hacerlo) Hansi Flick. Es innegable que, dadas las circunstancias, el polaco ha cumplido.

Lo que no es tan normal es que, tras lo visto esta temporada, se le ofrezcan dos años más de contrato a quien ya tiene 35 y, mientras tanto, se le busque relevo al teórico portero titular, Marc-André ter Stegen, que tiene dos años menos y tres años más de contrato, hasta 2028. Mientras, además, a Iñaki Peña, que tiene 26 años, no se le pondrá ningún impedimento si encuentra una salida que le satisfaga.

Joan García, junto a Oriol Romeu y Arnau Martínez antes del Catalunya-Costa Rica / Javi Ferrándiz

Se mire por donde se mire, se hace difícil encontrar algún tipo de lógica a la gestión de la portería. Y por ello es absolutamente comprensible que el Barça vea como una oportunidad de mercado ir a por Joan Garcia porque su fichaje solucionaría de un plumazo el futuro bajo palos para los próximos diez años.

Dos mensajes inequívocos

El problema entonces sería otro y no menor, ya que la convivencia entre el hoy portero del Espanyol y Ter Stegen no es viable. Si entra uno, debe salir el otro, con lo que ello supone. Más lío. Pero es que el solo hecho de ir a por un portero titular es un mensaje inequívoco hacia el que lo ha sido durante los últimos once años: tus días están llegando a su fin. Tampoco el mensaje hacia la cantera es demasiado sugerente. Lo ha intentando hasta el final Iñaki Peña sin éxito y no parece que vayan a tener mejor suerte Astralaga (21 años), Diego Kochen (19 años) o Aron Yaakobishvili. Quizá Iker Rodríguez en el futuro porque ahora solo tiene 17 años.

Ander Astralaga. Diego Kochen y Áron Yaakobishvili / V. Enrich/D. Barbeito

El Barça solo necesitaba un plan a medio y largo plazo y ahora lo necesita también a corto para solucionar el lío en el que se ha metido. Equivocarse entra dentro de las posibilidades, pero lo que nunca debe mostrar el club son dudas. Y menos en una posición tan delicada como la portería.