Ter Stegen: Mundial, dinero y familia

Nunca Marc André Ter Stegen había caminado por un alambre tan fino desde que llegó al FC Barcelona hace 11 temporadas. El meta alemán, por las lesiones y la apuesta decidida del club por otro guardameta, atraviesa por una etapa de inestabilidad que le ha llevado a disputar solo tres partidos en los últimos 15 meses. Se trata de una mala inversión como club por tratarse de uno de los salarios más altos de la plantilla por lo que una salida sería lo aconsejable para los intereres de los gestores de la entidad azulgrana. Esta lesión, y la posterior recaída, ha provocado que la confianza mutua esté por los suelos. Se intuye cual será el desenlace de esta situación, pero no se sabe cuando.

El club le quiere fuera, pero hay cierto temor en el rendimiento de Szczesny, por lo que prefiere no mover pieza hasta final de temporada. El portero alemán, por su parte, también prefiere esperar porque una lesión de Joan Garcia podría cambiar su destino. Y porque no tiene otra solución. Su voluntad es la de jugar el Mundial con Alemania, algo que le garantizan si juega. Tiene demasiadas espinas clavadas con la selección germana como para renunciar a esta posibilidad.

Sin embargo, no le están llegado buenas ofertas para jugar la segunda parte de la temporada. Además, en Barcelona se beneficia de un salario muy alto que ningún otro club le puede garantizar. No quiere dejarlo escapar. Y, por último, o lo primero, está la familia. Recientemente separado, no quiere alejarse de sus hijos y una marcha de la Ciudad Condal implicaría poner distancia de por medio. Complicada tesitura.

No es fácil la decisión que debe tomar el meta. Y, por miedo a precipitarse, lo primero es no tomar ningún camino hasta enero. Entonces se verá si acaba escogiendo su deseo por jugar un Mundial, de estar al lado de los suyo le llega una oferta interesante que le motive para empezar a abandonar el club que le acogió cuando solo tenía 22 años.