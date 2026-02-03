Ter Stegen-Gavi, dos casos parecidos

Algo extraño está pasando con las lesiones de rodilla en los deportistas de élite. No tengo la impresión que hace unas décadas hubiera tanta recaída como ocurre ahora. Quizás voy equivocado, pero el Barça sufre graves consecuencias de estas roturas de ligamentos que no acaban de curarse a la perfección. Los especialistas dirán que no son recaídas, pero lo cierto es que cuando cae lesionado por primera vez parece que ha pisado mierda. Ahí está el caso de Gavi, que se lesionó en 2023 y después de reaparecer, en septiembre de 2025 volvió a lesionarse con una previsión de que regresaría a los terrenos de juego dentro de cuatro o cinco meses. El plan sería que volviera en este mes de febrero, pero de momento no se tienen noticias de que haya vuelto a entrenarse. A sus 21 años, Gavi ha visto como su progresión se está viendo frenada por esta mala racha.

Le puede pasar a un chico joven y le puede pasar a uno ya bregado en mil batallas como Andre Ter Stegen. El portero alemán, de 33 años, ha empezado con mal pie en Girona, pues durante el transcurso del partido contra el Oviedo sufrió un pinchazo muscular que, inicialmente, no parecía nada grave. Fue en un pase simple, con el interior, a un compañero ubicado fuera del área. No se retiró del terreno de juego y cuatro minutos después de este incidente encajaba el tanto de la derrota. Ter Stegen acabó el encuentro, pero ayer se supo que tiene una rotura muscular que le podría obligar a estar entre dos y cuatro meses de baja. Su Mundial queda en entredicho. Su final de temporada con el Girona también. Su carrera sufre un percance importante teniendo la edad que tiene. El quirófano puede estar esperándole para intentar arreglar el problema surgido.

Las lesiones son el principal enemigo que tiene todo deportista. Se quejan que un artículo no le ha gustado, de un error, de un entrenador que no les pone o de una mala racha ante portería. Nada con la tristeza y la impotencia que genera un obstáculo de estas características como la que ha sufrido Gavi o Ter Stegen ahora.