Ter Stegen: ¿una decisión difícil?

Ter Stegen durante el entrenamiento previo a la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Borussia Dortmund / Valentí Enrich

En plena euforia colectiva, con la afición tremendamente ilusionada con un equipo que sueña con el triplete y ‘vuela’ sobre los terrenos de juego con todo el respeto del mundo hacia sus rivales pero sin miedos ni complejos, una cuestión amenaza la estabilidad del Barça en el futuro a corto plazo: el regreso a los terrenos de juego de Marc-André ter Stegen.

Lo hace en silencio, como todos aquellos temas incómodos que uno espera que se resuelvan por sí mismos o con el simple paso del tiempo. Pero lo hace. Y tarde o temprano Hansi Flick deberá abordarlo con la valentía y determinación que le caracterizan.

A lo largo de la última década, el guardameta alemán ha dejado muchas muestras de su ambición. El episodio más conocido es el que protagonizó cuando se disputaba la titularidad con Claudio Bravo en 2016. “Quería ser el número uno indiscutible”, ha revelado recientemente el propio Ter Stegen. En la élite del fútbol, y más en una demarcación tan peculiar como la de portero, tener un carácter fuerte es muy importante para triunfar. Y, para bien o para mal, no es algo que se pueda encender y apagar con un interruptor. Si se tiene, se tiene. En todos los contextos y en todos los escenarios.

El teutón ya ha dejado claro en dos ocasiones que quiere reaparecer esta temporada. Y, hasta cierto punto, es completamente entendible: ha sufrido una época muy difícil del Barça y ahora quiere formar parte de los potenciales éxitos de un equipo que rinde a las mil maravillas y compite por todos los títulos como hacía tiempo que no se veía.

“Si estoy bien, lo hablaré con Flick y decidiremos lo mejor para todos”, dijo tras recibir el premio Gentleman Internacional que entrega la Asociación Española del Lujo. “Para Alemania es importante que juegue con el Barça. Lo más importante ahora es volver y jugar partidos. Y volver a mi mejor nivel. No tengo ninguna duda de que lo alcanzaré”, añadió en ‘DAZN’ con vistas a la ‘final four’ de la Nations League del próximo verano. Más claro que el agua.

DAVID BERNABEU

Es incluso una buena noticia que nadie de la plantilla se deje ir ni cuando sufre una lesión de gravedad como la rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha que se hizo Ter Stegen a finales de septiembre. Dice mucho tanto del propio jugador como de la conexión total y absoluta que ha logrado Flick en el vestuario.

Poco más de medio año después de lesionarse, Marc-André se encuentra en la recta final de su recuperación. No hay fecha marcada para su vuelta, pero sí la sensación de que podrá recibir el alta médica antes de que finalice la temporada. Y la voluntad por parte del jugador no solo de tener minutos en LaLiga cuando ya no esté en juego el título, sino de defender la portería en partidos importantes. Con la peculiaridad de que para que pudiera jugar en la Champions League, Szczesny debería ser desinscrito.

Soy de los que piensa que el polaco no ha dado ningún argumento deportivo para dejar de confiar en él en el momento decisivo de la campaña y que, a pesar de que Ter Stegen es el número uno indiscutible, no tiene sentido tocar lo que está funcionando en un momento crítico del curso, en el que el mínimo error se puede pagar muy caro. Pero también entiendo que en el Barça la exigencia es máxima y que el entrenador debe ser valiente si cree que hay margen de mejora en cualquier demarcación.

De lo que no tengo dudas es que Flick merece una confianza ciega en este probable 'dilema'. Hasta ahora la gestión de la plantilla por parte del míster culer ha sido impecable. Él tendrá la información necesaria para tomar la mejor decisión posible y la personalidad con la que se ha desenvuelto desde su llegada a finales de mayo de 2024 deja claro que, si finalmente hay un cambio en la portería, estará fundamentado a nivel deportivo.

Podemos estar tranquilos: el Barcelona está en buenas manos.