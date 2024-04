Ter Stegen, Cubarsí, Gavi y Lamine, únicos intocables

Pau Cubarsí pidió a la grada que no dejase de animar al Barça ante el PSG / FCB

Ha llegado la hora de ser consecuentes y afrontar traspasos valientes para poder fichar bien en las demarcaciones en las que la cantera no llegue y salir de esta crisis que con parches y medias tintas no se va a resolver. No hay a que tener miedo a traspasar a jugadores de supuesta referencia que no deben serlo tanto cuando no están dando la talla, especialmente si su sacrificio sirve para hacer buena caja y poder invertir en selectivas incorporaciones de nivel.

Es la única manera de salir de este bucle perverso. El equipo no es tan malo, pero no podemos esperar eternamente a que compita bien. Seguro que el entrenador tiene parte de culpa, pero no toda. Los jugadores son los máximos responsables, y más que por un problema de calidad, por falta de mentalidad, concentración, adaptación, mala preparación, falta de liderazgo, propensión a las lesiones... Da igual, así no se puede seguir.

Tal es el grado de urgencia de la operación limpieza, que me atrevo a decir que Ter Stegen, Cubarsí, Lamine y Gavi son los únicos intransferibles. También los jóvenes tipo Fermín, Fort, Guiu... acaso Balde, que no suponen un lastre económico y son valores de futuro. Pero de los pesos pesados con alto caché, Araujo y De Jong son claros candidatos a traspasos importantes. También Raphinha y Ferran. Koundé no veo por qué no. Lewandowski ya no irá a más, si acaso irá a menos.

Pedri es más dudoso, pero si alguien pagase cien millones, ¿no sería como para pensárselo? Quede claro que esta reflexión es a modo de concepto, pues falta quien pague, que no es poco, que se quieran ir y luego, quien sepa fichar, que es fundamental. Pero para tomar decisiones, es necesario tener los conceptos claros. Y en mi opinión, este está clarísimo.