Ter Stegen: La cruel desmemoria del fútbol

Ter Stegen, antes de un entrenamiento del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

Suele decirse que en cada aficionado al fútbol habita un entrenador, en referencia a que todos saben a quién harían jugar y a quién sentarían en el banquillo. Los entrenadores aficionados, los que una vez, en una pachanga de fútbol sala, enviaron un derechazo a la cruceta —qué esquiva puede ser la suerte—, saben con toda certeza que el día del Inter Lamine Yamal debería haberse ido al córner a hacer un Carrasco (¿habrá visto el chaval algún vídeo de highlights del Lobo?) y que Araujo demostró tener unos lamentables fundamentos defensivos. También tienen la clave para que la línea defensiva del Barça no sea tan vulnerable, o para que Bellingham vuelva a ser el de la temporada pasada, o para que Messi llegue en forma a su próximo Mundial.

Los entrenadores vocacionales solían gozar de sus minutos de gloria en las conversaciones de café en el trabajo o en las comidas cuñadistas de familia, pero ha sido en las redes sociales donde han demostrado todo el fútbol que llevan dentro. Es en las redes, a menudo tras pseudónimos para proteger su libertad de expresión (¿?), donde imparten cátedra, marcan músculo futbolístico, esparcen su sabiduría, sacan todo el fútbol que llevan dentro, que es mucho: torrencial, catedralicio.

Campaña en redes

Esta semana, muchos de ellos se han dedicado a crear una campaña de desprestigio contra Marc-André ter Stegen. Lo quieren fuera, y han hecho mucho ruido para que quede claro y todo el mundo lo sepa: porque ya está acabado tras sus lesiones; porque tienen información privilegiada de que es un mal compañero; porque cualquier otro portero —y, por supuesto, Joan García— es mejor que él; porque para ganar la Champions hace falta un guardameta diferencial que salve goles (¿en serio?, a nadie se le habría ocurrido antes); porque desde que cambió su look capilar no para ni una; porque cualquiera —seguramente muchos de sus críticos, en persona— lo haría mejor si se pusiera unos guantes y se plantara bajo la portería del Barça.

La desmemoria en el fútbol es cruel. Lo ha sido siempre en un deporte que vive del último resultado, que dicta sentencia de grandeza o miseria por un cabezazo en el minuto 98. Potenciada por el altavoz inmisericorde de las redes, la amnesia da lugar a campañas que, en ocasiones, no son inocentes y, como solía decir José María García de los rumores, son la antesala de la noticia. Ter Stegen, capitán del Barça y portero de la última década, está bajo el chaparrón, y lo único que se ve en redes es un compendio de los goles encajados en su trayectoria en el club y un hashtag que exige su salida.

De Roma a Anfield

Se le acusa, por ejemplo, de aparecer en todas las fotos de las noches de miedo europeas del Barça de la última década. Como Messi, o Busquets, o Jordi Alba, o Piqué. La distancia, a pesar de que el bolero nos enseñó que es olvido, parece ser también antídoto para la crueldad de la desmemoria, ya que estos nombres son honrados en el panteón de las leyendas azulgranas. Es justo y merecido que sea así, porque si bien es cierto que aparecen en esas fotografías nefastas —de Roma a Anfield—, también lo es que en su carrera hay muchas otras instantáneas exitosas. Lo mismo sucede con Ter Stegen: no se juega tantos años en el Barça ni se llega a capitán siendo un tuercebotas.

Puede ser que Ter Stegen no esté en el mejor momento de su carrera, y es lícito preguntarse si, tras su última lesión de gravedad, volverá no ya a su mejor versión (que fue excelsa), sino al menos a un nivel aceptable, si bien es cierto que dos partidos en Valladolid y Villarreal no responden a estas dudas. Es verdad que, por su edad, no es portero para una década; eso lo ha sido (y merece enorme respeto por ello), pero ya no lo será. Es razonable argumentar que, si existe la oportunidad de mercado de fichar a un gran portero joven por un precio asequible, el Barça debe aprovecharla. E incluso sostener que la cohabitación del capitán con el fichaje no es posible, y que es Ter Stegen quien debe salir.

Lo que no es admisible es impulsar campañas vitriólicas y olvidar la trayectoria del capitán. Respetar al club por encima de las individualidades también implica no despachar años de carrera en cuatro tuits. La desmemoria forma parte del juego del fútbol; la crueldad es gratuita, y no debería tener lugar en una conversación que dice honrar al Barça.