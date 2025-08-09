Ter Stegen: cuando el árbol no deja ver el bosque

Ter Stegen junto a Laporta, Deco y Yuste en el acto de su renovación. / FCB

Me entristece ver/leer cómo algunos medios de comunicación y compañeros de profesión ya han juzgado y condenado a Marc Ter Stegen: ¡culpable! Incluso personas que dicen ser barcelonistas y socios del FCB insultan gravemente al meta alemán, llamándole “rata” o deseándole lo peor. Así somos, qué le vamos a hacer. Los mismos que no hace mucho decían que era el mejor portero del mundo, que qué bien que hubiera renovado, ahora le escupen.

Respeto la opinión de todo el mundo, tanto como que el FCB como Ter Stegen tienen derecho a defender sus intereses. Si coinciden, perfecto. Si no, también. Por ello hay que tener una mirada más amplia y ver las cosas con perspectiva. Desde luego, lo que no se puede hacer es quedarse solo con el discurso oficialista, sesgado e interesado.

Es evidente que el Barça (Laporta, Deco y poquitos más) siguió una estrategia. Siempre lo hacen. Estos no dan puntada sin hilo. Fichó a Joan García, perfecto... renovó a Szczęsny (dos años mayor que Marc), perfecto. Estaba en su derecho. El mismo que tuvo Ter Stegen de pensar que no contaban con él, que querían sacárselo de encima después de superar una gravísima lesión en acto de servicio en Villarreal el 22 de septiembre de 2024 (rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha) y cuando le quedan tres años de contrato, firmado por esta junta el 25 de agosto de 2023.

No hace falta ser una lumbrera para entender que el mensaje que le estaba mandando el FCB era claro y meridiano: ahora ya no te queremos. ¿Por un tema deportivo o económico? Creo que la suma de ambos factores. ¿Y qué pretendían que hiciera Ter Stegen, que se quedara con los brazos cruzados, que aceptara un traspaso porque ahora resulta que le hace falta al FCB, que se resignara a ser el tercer portero?

En mi opinión, Ter Stegen ha sido, después de Leo Messi, el jugador más importante que ha tenido el FCB en los últimos diez años. Un profesional intachable y de un rendimiento extraordinario que ante una situación así creo que debió pensar: “Voy a luchar por ser titular y ese derecho no me lo puede quitar nadie”. He leído que ni Flick ni Deco tenían por qué darle explicaciones a Ter Stegen. ¿De verdad? Si no se las quieren dar a él, diez años de titular, campeón de todo, top mundial en su puesto, capitán del equipo, ejemplo de integración, ¿a quién se las van a dar? ¡Qué mal tratamos a los nuestros!

La lesión de espalda trastocó a todo el mundo, pero Ter Stegen, viendo el percal, creo que se diría a sí mismo: “Esta situación la controlo yo y la estrategia es mía como vosotros habéis hecho con la vuestra”. Salta a la vista que el portero alemán no se fía un pelo de Laporta y los suyos, de ahí el comunicado previo.

El FC Barcelona vio el cielo abierto con la operación de Ter Stegen. El club deseando que la lesión fuera lo más grave posible (cuatro, cinco, seis, meses...) para así liberar masa salarial con las inscripciones. ¡Qué triste!

Y es aquí donde quería llegar y lo que nos debería hacer reflexionar a todos, incluso a quienes siempre le bendicen la palma al presidente. No puede ser, por inaceptable e injustificable, que por quinta ventana de verano consecutiva, el FCB no pueda inscribir a sus fichajes. Si fichas a Joan García, inscríbelo. Si fichas a Rashford, inscríbelo. Si lo hubieran hecho no estaríamos hablando de Ter Stegen.

Este club vive en el alambre desde hace muchos años, desde que en junio de 2021 inflaron las pérdidas y la masa salarial del primer equipo en un gravísimo error que estará pagando durante muchos años el FCB. La temporada pasada solo la lesión de Christensen les permitió inscribir a Dani Olmo. ¿Qué hubiera pasado ni no se lesiona el danés? ¿Lo han pensado alguna vez?

No olvidemos que transcurrieron cinco meses, cinco, desde agosto hasta diciembre, y el FCB no solventó la inscripción definitiva de Olmo. Tuvieron que tirar deprisa y corriendo de un dudoso ingreso procedente de un emirato árabe por los asientos VIP (New Era Visionary Group) y de una dudosa certificación de un auditor contratado por unas horas en plenas Navidades... y ni aun así lograron convencer a LaLiga. El CSD hizo el resto, ya lo saben. Y el año anterior, también salvados por la campana por unos ingresos ficticios de Barça Studios o como se llame. ¿No se dan cuenta de que esto no puede seguir así, que es un embrollo tras otro?

La lesión/operación de Ter Stegen ha sido la columna de humo perfecta para desviar la atención del verdadero problema en el que está inmerso el club. Laporta ya se atrevió, incluso, a quitarle la capitanía al alemán, saltándose la potestad del vestuario. Ya le dijo a Koeman que contara más con Riqui Puig y Umtiti e intentó convencer a Xavi para que tragara con el fichaje de Rúben Neves.

No está nada mal. En cuatro años ha engañado a Leo Messi (y a todo el mundo), ninguneó a Koeman, traicionó a Xavi Hernández y ahora ha puesto a Ter Stegen a los pies de los caballos. Molt bé, president. ¿Qué será lo siguiente?