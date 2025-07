Ter Stegen acelera su guerra con el Barça

Los números de Ter Stegen en el Barça

No se recuerda cuando fue la última vez, si la hubo, que un jugador emitía en sus propias redes sociales un parte médico de su lesión. No se recuerda tanto lujo de detalle en una explicación de una intervención y, mucho menos, que el propio jugador detallase el tiempo de baja que dicen que le han dicho los médicos del club. Marc-André Ter Stegen rompió con lo habitual, una demostración clara que la relación entre el jugador y el club es nefasta.

Marc-André considera poco noble que le hayan fichado a otro portero cuando él es el titular y no le den opción de competir. El club defiende que su actitud ha colmado el vaso de la paciencia: Que si no quiso celebrar el título de Liga, que si se negó a dar un parlamento como capitán ante la afición, por el pressing efectuado en los medios de comunicación alemanes dando entrevistas por doquier pregonando que estaba bien para reaparecer cuando Flick no tenía intención alguna de sacar a Szczesny, porque no le veía recuperado físicamente (tal y como se demostró cuando tuvo la oportunidad en los últimos partidos cuyas actuaciones fueron nefastas) y por su falta de fair play.

Marc-André Ter Stegen, en las pruebas médicas de la pretemporada 2025/26 / FC Barcelona

Ter Stegen tiene pocos amigos en el vestuario, como tampoco los tenía en sus anteriores años con pesos pesados como es el caso de Busquets o Messi, por citar algunos. El carácter del alemán ha sido un lastre en su carrera y quizás la razón por la que no llegara a la cima como sí demostró sobre el terreno de juego. Tuvo encontronazos con compañeros, con entrenadores porque él siempre está por encima de todo. Como cuando renovó su contrato con el covid dejando a un lado a sus compañeros o los intereses grupales pese a ser capitán.

Y ahora que vienen mal dadas, por la lesión, quiere boicotear la inscripción de Joan Garcia y la de Rashford al hacer público que estará tres meses de baja. Es un punto de vista, además, que no comparten médicos consultados por SPORT, que creen que el tiempo de recuperación es mayor.

El problema de Ter Stegen es que no es médico ni hará el informe que luego llegará a la Liga, quien certificará o no el tiempo previsto de baja que dirá el médico que le opera y los doctores del FC Barcelona.

Ter Stegen ha querido lanzar un dardo al Barça, anteponiendo sus intereses individuales a los colectivos. Una vez más.