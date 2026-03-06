¿Otra temporada perdida del Barça?

Shengeila y Vesely, en el encuentro ante el Armani Milán, donde ambos rayaron por encima del resto / FCB

Se encienden las luces de alarma de este Barça de Xavi Pascual que ha perdido un alarmante fuelle en los últimos encuentros de la Euroliga, y lo peor es que se acaban las jornadas para tratar de asegurar un puesto en las posiciones de play-off.

Lo visto en los tres primeros cuartos ante el Armani Milán es de lo peor que hemos visto en este Barça de Pascual, totalmente perdido en ataque y sin defensa, permitiendo que la diferencia de los italianos se fuera hasta los 27 puntos, una autentica vergüenza para el equipo.

Esa gran reacción en el cuarto final (9-33) solo acaba por desconcertar más al aficionado culé. ¿Era necesario esperar hasta perder de casi 30 puntos para ver a la versión que se espera del Barça?. Una pregunta que posiblemente también se haga el propio entrenador, que lo pasó fatal en esos primeros 30 minutos viendo a sus jugadores jugando como pollo sin cabeza, ni sin que nadie fuera capaz de coger la batuta.

Un duelo en el que los de Pascual, necesitados de sumar si quieren estar en el play-off, salieron totalmente desangelados, sin confianza en sus acciones ofensivas, y permitiendo anotar demasiado fácil a los italianos, que no se creían poder contar con tantas deferencias del rival.

La renta del Armani alcanzó cotas que nadie, ni el más optimista de los locales, podía imaginar y solo la vergüenza del resultado al final del tercer cuarto, llevó al equipo a ponerlo todo para acabar perdiendo de solo tres puntos. Un ‘maquillaje’ en toda regla del resultado que no esconde algo realmente preocupante. ¿El equipo ha tirado la toalla cuando todavía queda mucha competición?. Si es así, desde luego ninguno de ellos merece continuar como jugador del Barça.

Aunque intentando pensar más en frío, da la sensación que este Barça no da para mucho más a pesar de los intentos de Pascual por reflotarlo. Veremos en los próximos partidos,empezando el domingo ante el Río Breogán, si hay capacidad de reacción o esto ya no hay quién lo remedie y toca empezar a pensar en un nuevo proyecto mucho antes de cerrar el actual.