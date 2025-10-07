Temporada 'freak'

Hansi Flick en un instante del Sevilla - Barça de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

A De la Fuente no le sentaron bien las declaraciones de... ¿Freak? Así pronunció el apellido del alemán, aunque se refiriera a Flick, Don Hansi. Por el hecho de haber sido seleccionador, según él, debía tener interiorizado que los seleccionadores deben ser egoístas por naturaleza. Si un jugador de dieciocho años a doscientas pulsaciones por minuto y algo tocado físicamente no te pide descansar, tú con cincuenta en la banda, con una manita al rival, no tienes por qué tener más criterio que él para decidirlo. Ojo por ojo, diente por diente. Como que nos lo devolviste lesionado, ahora en la nueva convocatoria te avisamos tarde de que vuelve a estar lesionado. Convócalo y desconvócalo, entre 'freaks' anda el juego.

El trabalenguas me sirve para ilustrar el principio de temporada que está viviendo el Barça. Todo tiende a ser muy 'freak', pero es que el Barça tiende a ser un circo en el que fácilmente le crecen los enanos, y no solo en las fiestas de cumpleaños de su nuevo ídolo. En el partido contra el Paris Saint-Germain volvimos a cometer el mismo error en la Champions que en las semifinales de la temporada anterior: jugar a tumba abierta cuando toca controlar un partido en los minutos finales. Si no puedes ganar un partido, al menos no lo pierdas. El año pasado nos costó una final; este año, perder un partido que era un buen empate en la liguilla. Somos un equipo de JASP (jóvenes aunque suficientemente preparados, como rezaba un anuncio de los noventa), pero que se comporta como también lo hace un adolescente.

Hansi Flick ha empezado la temporada nerviosillo y se detecta en sus ruedas de prensa. Igual que le sacudió al seleccionador, lo ha hecho a sus jugadores en genérico y en singular. No está cómodo, demasiado fuego enemigo... y amigo.

Lo de la vuelta al estadio es surrealista ('freak'). Si se retorna finalmente, habremos jugado en tres estadios como locales, algo nada lógico. Ahora, todos los escenarios son posibles. Mientras tanto, jugar en el Olímpic de Montjuïc es como jugar en campo neutral, lleno de turistas que compran la experiencia de ver al Barça comprando camiseta, gorra y bufanda, pero que ni sienten los colores ni animan al equipo. La grada de animación ha dimitido por distancia ideológica con la directiva más ultra que se puede tener en un palco (que siempre está lleno, a costa de venderlo o llenarlo de amiguetes).

En Sevilla el VAR jugó tanto como los dos equipos, intervino en los dos penaltitos, por impulsión u omisión. Todo muy 'freak' también. En el Sánchez-Pizjuán vimos... ¿El peor partido del Barça de Flick? Aunque para seguir alineado con el argumento del título del artículo, el alemán no fue muy crítico con el equipo en la rueda de prensa. También es raro que Eric Garcia sea el único jugador por renovar cuando, hoy por hoy, es el jugador más imprescindible de la plantilla tras Lamine. Pronto otra 'freakada' típica de Can Barça: la Asamblea, contenido asegurado para otro artículo 'freak'.