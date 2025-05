La temporada ya era excelente

Lamine, durante el partido / Spada/LaPresse / LAP

Este artículo se podía haber escrito antes de conocer el resultado de la vuelta de la semifinal del Barça contra el Inter (4-3). Porque la valoración de la temporada no dependía de superarla o no. Desde hacía días, y con más insistencia a medida que nos acercábamos al partido, los análisis y las valoraciones eran inequívocamente positivas y unívocas: aunque los blaugrana cayesen eliminados, no cambiaría la calificación de excelente que merecen obtener a final de curso.

Y es cierto. Los argumentos que se han consensuado son irrefutables. La trayectoria, por un lado, y el futuro que deja intuir el equipo, por el otro. Es magnífico.

El FC Barcelona suma dos títulos, la Supercopa de España y la Copa del Rey, ambos ganados al Real Madrid, que siempre cunden más. Y tiene el título de la Liga española en su mano, para ganárselo a los merengues, también. Llegar a las semifinales de la Liga de Campeones, después de tantos años de decepciones tras actuaciones entre desastrosas y lamentables, quizás ridículas, era un éxito. Además, con un juego que ha vuelto a enganchar a la afición y admirar a rivales y con una actitud competitiva insobornable. El equipo no se ha caído nunca. Al contrario, ha sabido sobreponerse a resultados adversos, a arbitrajes discutibles y a lesiones inoportunas. La eliminatoria contra el Inter convertida en paradigma. Nada de lo sucedido esta temporada se había anticipado en verano.

Y luego está el potencial que se le ve al equipo. La juventud de sus piezas clave, su talento y, a pesar de que suene extemporáneo, la madurez con la que afrontan los partidos en cualesquiera circunstancia, le auguran un futuro de triunfos. Aunque, ya sabemos que solo suma lo que se consigue en cada momento y no lo que se presupone que se puede lograr. En el futbol, de la ilusión se vive más bien poco.

Con la eliminatoria superada, los argumentos de este artículo serían irrefutables. Con la derrota, se deberían sostener aun más.