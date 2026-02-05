Tebas, el sargento del fútbol español

Javier Tebas, el presidente de La Liga, estuvo ayer en la Ciudad Deportiva del FCBarcelona para explicar sobre el terreno el funcionamiento del fútbol español a una delegación del gobierno chino. Teniendo en cuenta que en el Real Madrid es persona non grata y que el club blanco no apuesta por la cantera, el Barça era el escenario ideal para esta puesta en escena. YLaporta le acogió con los brazos abiertos.

Son muchos los que, tras el cierre del mercado, critican a la Liga y a Tebas porque los clubes españoles no pueden fichar, asfixiados por el fair play financiero. Mientras la Premier League exhibe como si fueran títulos fichajes de jugadores mediocres y pagados a precio de oro, la Liga no puede hacer esto porque, entre otras cosas, Tebas no considera que sea el camino a ningún sitio.

Es cierto que el fair play frena a los clubes españoles pero... ¿qué sería del Barça si a Laporta le dejaran fichar a su antojo? ¿qué sería de otros clubs que viven al límite y que, al no ser dinero suyo, los presidentes no tienen repartos en fichar a quien sea para calmar las aguas de malas temporadas? Tebas es un sargento. Ha puesto unos límites que provocan que los directores deportivos de los clubes españoles deban buscar soluciones debajo las piedras para reforzar a sus equipo. Y la cantera, la misma que Tebas sacó pecho ante los delagados chinos, es la fuente que nutre a los equipos españoles. La clase media de la Liga son jugadores canteranos mientras que en la Premier son jugadores de diferentes partes del mundo que han llam ado la atención a un director deportivo necesitado.

Sin embargo, los dos jugadores más valiosos del momento, están en la Liga: Mbappé y Lamine. De la misma manera que antes estaban Cristiano o Messi, hoy Barça y Madrid están abanderados por dos iconos mundiales. ¿Tan malo es que la clase media sean jugadores canteranos? ¿Tan malo es no poder gastar el dinero como a uno le antoje?

Hay otro resultado positivo en ello: La selección española es la primera en el ranking FIFA mientras que Inglaterra es la cuarta. Su último título se remonta al 1966. Las consecuencias de la vara de hierro de Tebas también tiene consecuencias a nivel de selección. No es el único ‘culpable’, evidentemente.

Él solo no haría nada. Porque detrás hay un oscuro trabajo de miles de entrenadores en equipos de diferente nivel que, tarde tras tarde, noche tras noche, acuden a los campos de entrenamiento para aleccionar a unos chicos que desean divertirse, primero, y llegar lejos después. Es el primero paso de este exitoso método.